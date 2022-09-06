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17-летнюю пассажирку с переломами зажало в машине после аварии в Екатеринбурге

Сегодня, 08:54
Фото: 1MI
Пассажирка 17-летнего возраста оказалась зажата в транспортном средстве после аварии. У неё выявлены многочисленные повреждения, в том числе перелом плеча. ДТП случилось на пересечении улиц Селькоровская и Аптекарская в Екатеринбурге.

На перекрёстке столкнулись ВАЗ-2110 и Mini Cooper. Две пассажирки получили серьезные повреждения. Одной потребовалась помощь сотрудников МЧС: её зажало внутри «десятки». Девушке, которая ехала в иномарке, также понадобилась госпитализация.

По данным ГИБДД в Екатеринбурге, инициатором аварии стал ВАЗ-2110: он не пропустил Mini Cooper. В результате столкновения отечественный автомобиль откинуло на столб.

У одной из девушек перелом плеча, многочисленные травмы и сотрясение мозга, у другой — ушиб и закрытая черепно-мозговая травма, пишет Ура.ру.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#ДТП#Авария#Больница#Пострадавшие#Машина#Полиция
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