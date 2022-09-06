17-летнюю пассажирку с переломами зажало в машине после аварии в Екатеринбурге

Пассажирка 17-летнего возраста оказалась зажата в транспортном средстве после аварии. У неё выявлены многочисленные повреждения, в том числе перелом плеча. ДТП случилось на пересечении улиц Селькоровская и Аптекарская в Екатеринбурге.

Подпишитесь