17-летнюю пассажирку с переломами зажало в машине после аварии в Екатеринбурге

На перекрёстке столкнулись ВАЗ-2110 и Mini Cooper. Две пассажирки получили серьезные повреждения. Одной потребовалась помощь сотрудников МЧС: её зажало внутри «десятки». Девушке, которая ехала в иномарке, также понадобилась госпитализация.
По данным ГИБДД в Екатеринбурге, инициатором аварии стал ВАЗ-2110: он не пропустил Mini Cooper. В результате столкновения отечественный автомобиль откинуло на столб.
У одной из девушек перелом плеча, многочисленные травмы и сотрясение мозга, у другой — ушиб и закрытая черепно-мозговая травма, пишет Ура.ру.