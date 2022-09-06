TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Битву за качели утроили мать с сыном на детской площадке на Ямале

Сегодня, 18:15
Фото: 1MI

Мать с сыном сломали ребенку зуб в борьбе за качели на Ямале

Женщина с сыном из-за качелей избили детей в Тарко-Сале. Одному из них нападавшие сломали зуб.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На детской площадке качели заняли два мальчика. Мимо проходила компания из взрослых и детей. Внезапно подросток подошел к ребенку и ударил его по ноге. Затем проходящие мимо пошли дальше, но женщина внезапно возвратилась и стащила одного из мальчиков с качелей, а ее сын с силой ударил второго ребенка в лицо и сломал ему зуб.

Фото: 1MI

Теперь родители пострадавшего ребенка ищут нападавших, чтобы разобраться в ситуации. Местные жители советуют им не идти на мировую, а написать заявление в полицию, пишет «КП-Ямал».

В избиении подростка на детской площадке обвинили родители жительницу Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Девушка избила парня из-за бутылки пива на Ботанике в ЕкатеринбургеЕкатеринбуржец избил женщину на улице и сбежалПьяный екатеринбуржец избил сожительницу, убил ее подругу и уснул
#Евгения Сафина#Видео
Подпишитесь
Частые выбросы и чистка пруда. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:26
Экс-начальник ГИБДД Тагила Анатолий Чернов пытается оспорить срок в кассационном суде
Сегодня, 14:23
Петь гимн и чествовать флаг России начали школьники Нижнего Тагила
Вчера, 16:55
В тагильской больнице №1 найдены нарушения при использовании субсидий
Вчера, 16:42
Пайщики гаражного кооператива незаконно срубили деревья на чужой земле в Тагиле
Вчера, 14:01
Тагильчанин обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за репоста в соцсетях
Вчера, 18:12