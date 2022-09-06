Битву за качели утроили мать с сыном на детской площадке на Ямале

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На детской площадке качели заняли два мальчика. Мимо проходила компания из взрослых и детей. Внезапно подросток подошел к ребенку и ударил его по ноге. Затем проходящие мимо пошли дальше, но женщина внезапно возвратилась и стащила одного из мальчиков с качелей, а ее сын с силой ударил второго ребенка в лицо и сломал ему зуб.