Бомж-детдомовец зарезал собутыльника «розочкой» на теплотрассе в Нижнем Тагиле

Погибший тоже не имел места жительства. Оба мужчины проживали на теплотрассе недалеко от улицы Береговой-Краснокаменской. Во время совместного распития алкоголя между ними случился конфликт. Во время него младший участник разбил бутылку и нанес «розочкой» множественные удары. От полученных ранений 67-летний мужчина скончался, пишет АН «Между строк» со ссылкой на прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила.