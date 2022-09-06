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Бомж-детдомовец зарезал собутыльника «розочкой» на теплотрассе в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:13
Фото: 1MI
35-летний мужчина без определенного места жительства зарезал «розочкой» своего собутыльника. Инцидент произошел на одной из теплотрасс Нижнего Тагила в октябре 2021 года.

Погибший тоже не имел места жительства. Оба мужчины проживали на теплотрассе недалеко от улицы Береговой-Краснокаменской. Во время совместного распития алкоголя между ними случился конфликт. Во время него младший участник разбил бутылку и нанес «розочкой» множественные удары. От полученных ранений 67-летний мужчина скончался, пишет АН «Между строк» со ссылкой на прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила.

В ходе дачи показаний подозреваемый признался в совершении преступления. Следствием установлено, что подсудимый воспитывался в детском доме. После выпуска он вел бродяжнический образ жизни и употреблял алкоголь. Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Нижний Тагил#Убийство#Бомж#Суд#Приговор
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