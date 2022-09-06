Бухгалтер из Екатеринбурга перечислила себе 3 млн рублей зарплат и отпускных

Женщину обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Следствие полагает, что руководительница с 2007 года работала в ООО «Прометей». Она была сначала экономистом, потом бухгалтером и наконец заместителем главного бухгалтера.
В ее обязанности входило ведение финансово-хозяйственных операций, оформление и реализация продукции и товарно-материальных ценностей, распределение по оплатам денег.
Начальник поручил женщине вести бухгалтерский учет в ООО «Содружество». Ей выдали ключ доступа к сервису клиент-банка кредитного учреждения и электронно-цифровая подпись.
Женщина воспользовалась этим и в период с июня 2016 года по октябрь 2017 года под видом перечисления себе зарплаты, отпускных и иных выплат похитила с расчетного счета свыше 3 млн рублей.
Обвиняемой грозит тюремный срок до 10 лет.