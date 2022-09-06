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Бухгалтер из Екатеринбурга перечислила себе 3 млн рублей зарплат и отпускных

Сегодня, 10:38
Фото: 1MI
Бывший заместитель главного бухгалтера коммерческих организаций Екатеринбурга присвоила себе более 3 млн рублей.

Женщину обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствие полагает, что руководительница с 2007 года работала в ООО «Прометей». Она была сначала экономистом, потом бухгалтером и наконец заместителем главного бухгалтера. 

В ее обязанности входило ведение финансово-хозяйственных операций, оформление и реализация продукции и товарно-материальных ценностей, распределение по оплатам денег.

Начальник поручил женщине вести бухгалтерский учет в ООО «Содружество». Ей выдали ключ доступа к сервису клиент-банка кредитного учреждения и электронно-цифровая подпись.

Женщина воспользовалась этим и в период с июня 2016 года по октябрь 2017 года под видом перечисления себе зарплаты, отпускных и иных выплат похитила с расчетного счета свыше 3 млн рублей.

Обвиняемой грозит тюремный срок до 10 лет.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Зарплата#Отпускные#Хищение#Бухгалтер
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