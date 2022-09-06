Екатеринбуржцы заявили о резком росте цен на такси

По словам пользователя услуг такси, цены возросли на 10 рублей, в некоторых случаях на 100. В целом – до трех раз, в сравнении с прошлыми заказами, пишет Е1.
Космические цены на такси. Поездка, которая весной стоила мне 150 рублей, сейчас почти 500, - рассказал пользователь такси.
При этом есть граждане, для которых цены остались теми же. Некоторые жители связывают внезапное подорожание с началом учебного года. Они отмечают, что поездки по центру города ценовых изменений не заметили. А с подорожанием столкнулись те, кто едет с окраины в центр.
По словам лучшего таксиста региона (победителя конкурса) Дмитрия Бучельникова, во всем виноваты пробки.
Если люди говорят, что поездки подорожали, значит, они ездят в часы пик из зон повышенного спроса, где высокий коэффициент, - сказал таксист.
О том, что тарифы остаются прежними, ранее сообщили в «Яндекс.Такси». Также там сообщали, что на стоимость влияет масса факторов. Даже погодные условия.