Экс-начальник ГИБДД Тагила Анатолий Чернов пытается оспорить срок в кассационном суде

Всего по делу о злоупотреблении служебными полномочиями проходили четыре бывших сотрудника ГИБДД Нижнего Тагила. Все они получили сроки от девяти месяцев до двух лет по решению Тагилстроевского районного суда, а затем пытались оспорить его в Свердловском областном суде. Однако суд второй инстанции оставил его без изменения.