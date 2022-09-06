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Экс-начальник ГИБДД Тагила Анатолий Чернов пытается оспорить срок в кассационном суде

Сегодня, 14:23
Фото: 1MI
Бывший начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов, осужденный на два года колонии поселения за злоупотребление должностными полномочиями, подал кассационную жалобу на решение Свердловского областного суда.

Вместе в Анатолием Черновым жалобу в Седьмой кассационный суд подал его бывший подчиненный Сергей Петухов, который также был осужден на 10 месяцев колонии-поселения. Заседание назначено на 12 октября 2022 года, дела будет рассматривать судья Лариса Гагарина.

Всего по делу о злоупотреблении служебными полномочиями проходили четыре бывших сотрудника ГИБДД Нижнего Тагила. Все они получили сроки от девяти месяцев до двух лет по решению Тагилстроевского районного суда, а затем пытались оспорить его в Свердловском областном суде. Однако суд второй инстанции оставил его без изменения.

Следствие доказало, что 10 июля 2020 года сотрудники ДПС задержали за рулем без документов сына зампредседателя Нижнетагильской городской Думы Игоря Базилевича, который ранее был осужден за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Анатолий Чернов приказал своим подчиненным Сергею Петухову, Денису Холстинину и Константину Бабушкину отпустить Базилевича-младшего и вернуть ему автомобиль.

Экс-начальник ГИБДД Тагила Чернов не смог обжаловать срок в колонии-поселении
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