Фондовый рынок 2022: как не попасть в ловушку и сохранить оставшиеся сбережения

И действительно: рынок возвращается к жизни. 12 сентября Мосбиржа планирует вернуться к проведению вечерних торгов на фондовом рынке, к утренним торгам на срочном и валютных рынках. Люди готовы рисковать инвестициями из-за актуальной динамики торгов. С первых дней последнего летнего месяца индекс Мосбиржи поднялся более чем на 18%. К прошлой среде он крупно поднялся на акциях «Газпрома». 30 августа Совет директоров корпорации советовал провести выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 рубля на акцию. На эти средства выделяют 1,2 триллиона рублей. Это стало возможным благодаря росту цен на топливо в Европе, из-за чего денег у «Газпрома» стало много, однако Алексей Миллер и компания не торопятся вкладываться в газификацию регионов. На фоне случившегося акции корпорации подорожали на 32%. И это бумаги только одной фирмы, производящей торги на бирже, однако отделить зерна от плевел доступно не всем: этому должна предшествовать серьезная исследовательская работа.