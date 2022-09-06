Фондовый рынок 2022: как не попасть в ловушку и сохранить оставшиеся сбережения

Три месяца подряд заработная плата жителей России падает (если делать поправку на инфляцию). Росстат утверждает, что в июне реальные зарплаты населения снизились на 3,2% (до 66,5 тысячи рублей) в сравнении с подобным временным отрезком 2021-го. В мае падение было большим — 6,1%, в апреле — 7,2%. Цифры показывают, что денег у людей становится меньше и в ход пошли сбережения, отложенные «на черный день». Судя по опросам, уже 80% проживающих в РФ потеряли накопленное, сообщает издание «Новые Известия». Вообще все деньги потеряли 8%, а 21% — почти все.
В то время, как запасы финансов стали сходить на нет, пришлось искать альтернативы. Те, у кого остались деньги, ищут спасения на фондовом рынке. Люди не смущаются даже того, что на компании России накладываются санкции, а экономика в целом живёт в состоянии кризиса. В феврале 2022 года индекс Московской биржи (отображает капитализацию торгующихся на бирже компаний) в течение нескольких суток потерял больше 50%. Частные инвесторы в основном не отличаются профессионализмом: в июне нынешнего года 629 тысяч человек открыли счета на Мосбирже, ещё через месяц — 386 тысяч. К нынешнему моменту в стране насчитывается 20,8 миллионов частных инвесторов, которые открыли 34,8 миллиона счетов. На Московской бирже к нынешнему моменту находится 77% физлиц от общего числа инвесторов.
Российский фондовый рынок хоронят, когда случается очередная неожиданность, однако он не перестает существовать. Причина тому — необходимость продолжения существования бизнеса в любые времена. Долговой рынок продолжит иметь спрос и у компаний, и у людей. У последних — из-за того, что низкие ставки и растущая инфляция требует необходимости в преувеличении состояния. Все структуры продолжат свою работу тогда, когда пройдёт шок и окружающий мир сориентируется на новое положение вещей.
Ситуация 2022 года сильно пошатнула веру розничных инвесторов в фондовый рынок с одной стороны, с другой — это опыт, который многим дал понять, что слово риск — это не просто четыре буквы, а инвестициям нужно учиться, — рассказала финансовый консультант, кандидат экономических наук и доцент Департамента Корпоративных финансов и Корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Елена Корнилова.
И действительно: рынок возвращается к жизни. 12 сентября Мосбиржа планирует вернуться к проведению вечерних торгов на фондовом рынке, к утренним торгам на срочном и валютных рынках. Люди готовы рисковать инвестициями из-за актуальной динамики торгов. С первых дней последнего летнего месяца индекс Мосбиржи поднялся более чем на 18%. К прошлой среде он крупно поднялся на акциях «Газпрома». 30 августа Совет директоров корпорации советовал провести выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 рубля на акцию. На эти средства выделяют 1,2 триллиона рублей. Это стало возможным благодаря росту цен на топливо в Европе, из-за чего денег у «Газпрома» стало много, однако Алексей Миллер и компания не торопятся вкладываться в газификацию регионов. На фоне случившегося акции корпорации подорожали на 32%. И это бумаги только одной фирмы, производящей торги на бирже, однако отделить зерна от плевел доступно не всем: этому должна предшествовать серьезная исследовательская работа.
Стоит помнить, что риск всегда прямо пропорционален потенциальной доходности. Что касается акций, то я не рекомендовал бы вкладывать в них без тщательного изучения финансовой отчётности эмитентов. Ещё важно учитывать корпоративные новости, их своевременный анализ позволяет хорошо заработать в моменте. Примером могут служить бумаги СПБ Биржи, которые за пару дней в начале августа выросли на 50%. Ралли случилось после анонса расширения списка «иностранных ценных бумаг», доступных для торговли на площадке, — сообщил «Новым Известиям» исполнительный директор AM Capital Алексей Мурашев.
Инвесторы-дилетанты зачастую не готовы к проведению глубинного анализа компаний в индивидуальном порядке. В таких ситуациях инвесторы покупают у брокеров долю в фонде, которая состоит из акций кучи компаний, отсортированных по определенным параметрам. Бывает, что представлены и наиболее большие компании России, и предприятия определенной отрасли. В таком случае важно обратить внимание на состояние фондового рынка в целом или его отдельного сектора. На этом месте эксперты расходятся во мнениях.
Против России уже введено около 11 000 ограничительных мер, экономика постепенно адаптируется к этому санкционному давлению, фондовый рынок тоже. Максимальное падение произошло в первой половине 2022 года, поэтому во второй, думаю, нас ожидает постепенное восстановление, — считает Алексей Мурашев.
Иначе рассуждает другой специалист. С его слов, рынок может быть подвержен чему угодно когда угодно, и об этом нужно помнить. С 24 февраля рынок стал нестабильным. В течение дня он может упасть на 70%, а может подняться или стагнировать в течение множества дней, из-за чего прогнозирование перестает быть возможным: одинаковые ставки делаются и на рост, и на падение. Обвал может случиться не то, что в любой день — в любой час и минуту. Причина кроется глубже, чем обычная экономическая уязвимость: проблемы создают спекулянты, играющие ва-банк. Они могут изменить рынок даже малозначительными новостями.
К тому же инвесторы сильно нервничают. Ситуация очень напоминает осень 2001 года сразу после атак 11 сентября, когда мировой и российский рынок начинало лихорадить даже на фоне нейтральных новостей типа падения легкомоторного самолета где-нибудь в американской глубинке. Сегодня все то же самое. Любой слух, любая новость могут привести к обвалу рынка, — рассуждает доктор экономических наук, профессор школы бизнеса «Синергия» Максим Киселёв.
Нервозность инвесторов и ограничения со стороны Европейских стран — ещё не все риски, которые уготованы новичкам, ведь законодательство РФ делает работу на фондовом ранке похожей на рулетку. При этом инвестиции в отечественные фирмы расцениваются как безопасные из-за низкой вероятности блокировок или техпроблем, однако из-за права компаний на сокрытие своих результатов перед инвесторами встает новая проблема — непрозрачность фирм.
Наиболее безопасными видятся инвестиции в ОФЗ и облигации крупных корпоративных клиентов. С учетом планируемого снижения ставки ЦБ 16 сентября открываются возможности получить прибыль в 2–3% в течение короткого времени, — Елена Корнилова.
Нужно ли людям, которые стремятся к стабильности в финансах, оставить все инициативы и позабыть о фондовом рынке?
Все инструменты на рынке сейчас ходят синхронно. Тихой гавани для инвесторов, как это было в нулевых годах, увы, нет. Альтернатива — только банковский депозит или заначка под матрацем, — считает Максим Киселёв.
По данным Центробанка, средние ставки по депозитам составляют 6,83% (в рублях), и с этим согласны далеко не все. По этой причине к выбору объектов, куда планируется вкладывать свои деньги, требуется особо внимательный подход, ведь в стране остаются перспективные отрасли. Например, последние 6 месяцев нынешнего года прогнозируют как наиболее прибыльные с точки зрения доходов, которые принесет уголь и газ. Причина тому — возросшие по сравнению с прошлым годом более, чем в 2 раза, цены.
Бумагам всех представителей данных секторов («Газпром», «НОВАТЭК», «Мечел», «Распадская») нами присвоен рейтинг «Покупать». На противоположном конце графика роста прибыли в 2022 г. расположились банки, которые стали главной мишенью санкций, и производители стали, пострадавшие и от санкций, и от сокращения продаж, и от укрепления рубля, — сообщает персональный брокер Инвестиционного Банка Синара Тимур Баянов.
Специалист просит не забывать о том, что кроме акций на бирже существуют и иные финансовые инструменты — например, облигации, которые являются более устойчивым активом.
Инвесторам нужно присмотреться к еврооблигациям российских компаний в иностранной валюте. Московская биржа в июле возобновила такие торги, что дает инвесторам возможность получить доходность в валюте, не подвергаясь риску заморозки активов. Инвесторы в августе получили два привлекательных инструмента в юанях: облигации «Русал» и «Полюс». Текущий курс китайского юаня к рублю и доходность по облигациям выглядят привлекательно для инвесторов, — Тимур Баянов.
Инструмент, который зарекомендовал себя как наиболее безопасный, известен.
Наиболее безопасными ценными бумагами на российском рынке по-прежнему остаются ОФЗ, гарантом выплат по которым фактически выступает правительство Российской Федерации. Но и доходность по ним, конечно, небольшая, — Алексей Мурашев.
При погружении во вселенную фондового рынка, помните, что случиться может всё, что угодно — в том числе полный провал или заморозка на неопределенный срок. Гарантий инвестиционной привлекательности нет ни в чем, есть только правила:
1. При наличии времени на изучение участников рынка и готовности пойти на денежный риск стоит вкладываться в перспективные фирмы.
2. При отсутствии времени, но готовности взять на себя ответственность за инвестиции — следует приглядеться к фондам.
3. Если удовлетворяет доход, который близок к тому, что предлагают банки — вкладывайтесь в ОФЗ.
4. Не желаете рисковать — храните сбережения под подушкой.