Из окна высотки на Уктусе в Екатеринбурге выпала мастер маникюра

Погибшая - Мария Серова, пишет Е1. В соцсетях девушки пользователи интернета сейчас активно обсуждают версии с нападением на нее.
Ее клиентка сказала, что на девушку напали в лифте и стукнули по голове, — написала в комментариях знакомая погибшей.
Также люди, близкие к окружению Марии рассказали, что жилье в микрорайоне Светлом она приобрела в июне. Из школы маникюра, где она проработала почти 10 лет, она уволилась за несколько дней до смерти.
Известно, что Мария взяла кредит, купила оборудование, и хотела начать собственный маникюрный бизнес. Также клиенты девушки написали, что она очень много работала, почти не отдыхала, и что у нее практически не оставалось личного времени.