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Из окна высотки на Уктусе в Екатеринбурге выпала мастер маникюра

Сегодня, 16:12
Фото: 1MI
Мастер по маникюру выпала из окна многоэтажки в Екатеринбурге. Трагедия случилась 29 августа на Уктусе.

Погибшая - Мария Серова, пишет Е1. В соцсетях девушки пользователи интернета сейчас активно обсуждают версии с нападением на нее.

Ее клиентка сказала, что на девушку напали в лифте и стукнули по голове, — написала в комментариях знакомая погибшей.

Также люди, близкие к окружению Марии рассказали, что жилье в микрорайоне Светлом она приобрела в июне. Из школы маникюра, где она проработала почти 10 лет, она уволилась за несколько дней до смерти. 

Известно, что Мария взяла кредит, купила оборудование, и хотела начать собственный маникюрный бизнес. Также клиенты девушки написали, что она очень много работала, почти не отдыхала, и что у нее практически не оставалось личного времени.

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