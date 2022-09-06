Из-за продуктов до смерти избили женщину доской по голове трое свердловчан

Предварительно установлено, что пострадавшая скончалась на месте преступления от сочетанной травмы головы и тела. Подозреваемые избили ее, так как заподозрили в краже продуктов у одного из них. Нападавшие совместно наносили жертве удары руками и ногами, а также били доской по голове.