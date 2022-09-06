Из-за продуктов до смерти избили женщину доской по голове трое свердловчан

Убийство произошло 5 сентября 2022 года в одном из поселков Ирбитского района. Тело погибшей обнаружил ее сожитель и сообщил об этом в полицию. Подозреваемых сотрудники правоохранительных органов смогли задержать по горячим следам. Ими оказались несудимый мужчина и две женщины, ранее судимые за кражу.
Предварительно установлено, что пострадавшая скончалась на месте преступления от сочетанной травмы головы и тела. Подозреваемые избили ее, так как заподозрили в краже продуктов у одного из них. Нападавшие совместно наносили жертве удары руками и ногами, а также били доской по голове.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит до 15 лет лишения свободы. Специалисты СУ СКР России по Свердловской области будут ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу до решения суда.