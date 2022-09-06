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Кросс нации пройдет в Нижнем Тагиле в середине сентября

Сегодня, 13:03
Фото: 1MI
Нижний Тагил примет участие во всероссийском дне бега «Кросс нации». Мероприятие пройдет 17 сентября. По данным администрации города, забег проводится каждый год с 2004 года.

Пройдет мероприятие в этом году на территории спортивной школы олимпийского резерва «Аист». Замглавы администрации города по соцполитике Валерия Сурова, тагильчане всегда активно участвуют в соревновании.

Это возможность не только проверить свои силы, но и с пользой для здоровья провести время в компании единомышленников. Я уверен, что Нижний Тагил присоединится к забегу и внесет свою лепту в развитие массового спорта в России, — сказал Валерий Суров.

Регистрация участников стартует в 10:00 и продлится до 12:00. Сразу при регистрации участники получат стартовые номера. С 11:00 до 14:00 состоится прием нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне».

В 11:00 стартует детский забег. Дистанция составит один километр. В соревновании могут принять участие дети от 6 до 8 лет. В 12:00 на стартовую площадку выйдут участники забега в возрасте от 11 до 60 лет. Для них дистанция составит 2, 3 и 5 километров. На 13:30 запланирован массовый забег на два километра без учета времени. В 14:00 состоится награждение победителей.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила отмечают, что для участия в соревновании, нужно пройти регистрацию. Участникам детского и массового забега нужно пройти регистрацию на сайте http://oblsport.ru/kn2022/. Заявки на спортивный забег принимаются до 12 сентября 2022 года на сайте Тагилатлетикс. Отмечается, что у каждого участника должна быть первая или вторая группа здоровья, а также допуск врача.

#Ирина Кирилова#Спорт#Новости УрФО#Нижний Тагил#Бег#Дети#Взрослые
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