Кросс нации пройдет в Нижнем Тагиле в середине сентября

В 11:00 стартует детский забег. Дистанция составит один километр. В соревновании могут принять участие дети от 6 до 8 лет. В 12:00 на стартовую площадку выйдут участники забега в возрасте от 11 до 60 лет. Для них дистанция составит 2, 3 и 5 километров. На 13:30 запланирован массовый забег на два километра без учета времени. В 14:00 состоится награждение победителей.