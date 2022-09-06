Мать троих детей влетела в столб в Каменске-Уральском

Водитель потеряла управление на ровном месте и влетела в столб на иномарке Nissan. В результате 10-летний мальчик оказался в реанимации, пишет Е1. Женщина тоже получила травмы.
ЧП случилось в 08:10 на улице Заводской. По словам автолюбительницы, в районе дома №59 по улице Штукатуров ее начало заносить. Поэтому она слетела с проезжей части и почувствовала сильный удар.
Стаж вождения автолюбительницы - 2 года и 8 месяцев. Кроме женщины и сына в транспортном средстве на момент аварии находились 9-летние братья-близнецы, они не травмировались.