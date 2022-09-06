Металлорамки и Росгвардия: как защищают от терроризма школы и детсады Тагила

Каждый год в образовательных учреждениях России происходит массовое убийство детей. Последняя трагедия произошла в Ульяновской области. 26 апреля этого года местный житель зашел в детский сад, расстрелял воспитательницу и убил малышей, спящих в кроватях во время тихого часа. Затем мужчина покончил с собой. Сценарий стрельбы в образовательных учреждениях схож, а намерения убийц непредсказуемы.
Устранить угрозу террористических актов в школах и детсадах пытаются власти всех уровней. Для этих целей разрабатывается комплекс мер и выделяются значительные средства. Редакция TagilCity.ru выяснила, достаточно ли защищены юные тагильчане от угрозы террористических актов и как местные власти обеспечивают безопасность детей в образовательных учреждениях.
Антитеррористическая защищенность и комплексная безопасность — задача номер один, которая перед нами поставлена и главой города [Владиславом Пинаевым], и Министерством образования. На эти цели направлены огромные средства, — говорит начальник управления образования Татьяна Удинцева.
Просто так в образовательное учреждение Нижнего Тагила не попасть даже родителям. Сразу за входной дверью установлен контрольно-пропускной пункт и круглосуточно дежурит сотрудник частного охранного предприятия.
Учителя и ученики заходят по личным пропускам. Остальные посетители, чтобы попасть в зону образовательного процесса, должны согласовать визит с педагогами и предъявить охраннику документ, удостоверяющий личность.
В случае возникновения угрозы охранник нажимает тревожную кнопку. Сигнал поступает на пульт организации, и через несколько минут на место прибывают сотрудники Росгвардии. Алгоритм действий в таких случаях четко отработан — каждый месяц войска проводят репетиционные учения.
Проверка может приехать в любое образовательное учреждение, нажать тревожную кнопку и смотреть расчетное время прибытия. Все отработано, — рассказал редакции TagilCity.ru замглавы Нижнего Тагила Валерий Суров.
По словам Сурова, перечисленные антитеррористические меры введены во всех школах Нижнего Тагила.
Все школы заключили договор. Охрану производит частное охранное предприятие, — сказал замглавы города.
Пропускной режим в школах города постепенно ужесточат, оснастив входную группу металлорамками. По словам заместителя главы по соцполитике, это новое требование в рамках договора с охранными предприятиями.
Выбор устройства зависит от площади школы и количества учеников. В больших школах на входе должны быть металлорамки, если учащихся меньше норматива — ручные металлоискатели, — рассказал редакции TagilCity.ru Валерий Суров.
За безопасностью детей следят и во время образовательного процесса. Здания школ, по словам Валерия Сурова, находятся под видеонаблюдением. А в этом году мэрия планирует оснастить камерами пришкольные территории.
Мы в этом году территориальную защищенность практически всех образовательных учреждений привели в соответствие. Если есть небольшие недочеты, устраним. Камеры видеонаблюдения выведены на пульт диспетчера и снимают наиболее опасные участки: вход в здание, въезд на территорию, опасные объекты, которые находятся на территории образовательного учреждения, — говорит замглавы по соцполитике.
Попасть в детские сады города в настоящее время могут только родители и сотрудники, у которых имеется ключ от домофона входной двери в здании. Однако в этом году правительство выпустило новое постановление, говорит замглавы по соцполитике Валерий Суров. В ближайшие годы муниципалитет должен обеспечить охрану и ввести пропускной режим в каждом дошкольном учреждении. Но как именно реализовать данное требование — вопрос, который находится на стадии решения.
Специфика школы и садика абсолютно разная. Если в школах есть один пропускной пункт, то в садиках дети заходят по группам, соответственно, есть проблемы, если делать допуск детей в дошкольное образовательное учреждение через единый проход. Мы стараемся разобщить детей, чтобы они не ходили в общей массе. Будем работать, — подытожил Валерий Суров.
Напомним, после массового убийства в детском саду Ульяновской области в дошкольных образовательных учреждениях Нижнего Тагила усилили меры безопасности.