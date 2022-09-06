Металлорамки и Росгвардия: как защищают от терроризма школы и детсады Тагила

Попасть в детские сады города в настоящее время могут только родители и сотрудники, у которых имеется ключ от домофона входной двери в здании. Однако в этом году правительство выпустило новое постановление, говорит замглавы по соцполитике Валерий Суров. В ближайшие годы муниципалитет должен обеспечить охрану и ввести пропускной режим в каждом дошкольном учреждении. Но как именно реализовать данное требование — вопрос, который находится на стадии решения.