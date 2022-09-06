Момент порчи флага России под Екатеринбургом попал на камеры наблюдения

Инцидент произошел 5 сентября в Березовском. Подростки испортили три флага, расположенные по периметру экстрим-парка. Сначала дети сорвали символ парка, а потом города. После этого они попытались добраться до флага России. Подростки качались на флагштоке и испортили символ.
На записи камер наблюдения видно, как молодые люди бегают по территории парка с сорванными флагами и топчут их ногами. После этого они их выбросили.
Мало того, что это порча городского имущества, которое стоит денег (флаги были приобретены весной этого года), так это еще и уголовная ответственность за надругательство над государственным флагом, сообщил руководитель в группе «Сила Березовского в людях» Вконтакте.
Директор парка обратился в полицию. Также в публикации сообщается, что имена молодых людей уже известны и переданы в органы.