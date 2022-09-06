Момент порчи флага России под Екатеринбургом попал на камеры наблюдения

Инцидент произошел 5 сентября в Березовском. Подростки испортили три флага, расположенные по периметру экстрим-парка. Сначала дети сорвали символ парка, а потом города. После этого они попытались добраться до флага России. Подростки качались на флагштоке и испортили символ.