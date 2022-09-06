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Момент порчи флага России под Екатеринбургом попал на камеры наблюдения

Сегодня, 12:23

Подростки испортили флаг России под Екатеринбургом

Подростки под Екатеринбургом испортили флаг России. Инцидент записала камера видеонаблюдения.

Инцидент произошел 5 сентября в Березовском. Подростки испортили три флага, расположенные по периметру экстрим-парка. Сначала дети сорвали символ парка, а потом города. После этого они попытались добраться до флага России. Подростки качались на флагштоке и испортили символ.

На записи камер наблюдения видно, как молодые люди бегают по территории парка с сорванными флагами и топчут их ногами. После этого они их выбросили.

Мало того, что это порча городского имущества, которое стоит денег (флаги были приобретены весной этого года), так это еще и уголовная ответственность за надругательство над государственным флагом, сообщил руководитель в группе «Сила Березовского в людях» Вконтакте. 

Директор парка обратился в полицию. Также в публикации сообщается, что имена молодых людей уже известны и переданы в органы.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Дети#Вандализм#Флаг#Порча
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