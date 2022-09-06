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На червей в борще в школьной столовой пожаловался ученик из Режа

Сегодня, 19:03
Фото: "Подслушано Реж" ВКонтакте
Ученик школы № 10 из Режа пожаловался, что в школьной столовой ему попался борщ, в котором плавал червяк.

О том, что сын нашел червяка сообщила его мама в одном из местных пабликов. По ее словам, мальчик обратился с проблемой к сотруднице столовой, однако она не нашла в находке ничего страшного и смахнула червя с ложки пальцем.

Также свердловчанка сообщила, что родители уже обратились в Роспотребнадзор, намерены добиться справедливости и не собираются заминать ситуацию. При этом, со стороны руководства школы на детей оказывается давление.

Сотрудники столовой дают следующее пояснение: «Мы откуда знаем, где дети берут червей и откуда их приносят», — написала родительница.
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#Евгения Сафина#Общество#Новости УрФО#Столовая#Школа#Червяк#Борщ#Питание
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