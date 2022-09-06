На червей в борще в школьной столовой пожаловался ученик из Режа

О том, что сын нашел червяка сообщила его мама в одном из местных пабликов. По ее словам, мальчик обратился с проблемой к сотруднице столовой, однако она не нашла в находке ничего страшного и смахнула червя с ложки пальцем.
Также свердловчанка сообщила, что родители уже обратились в Роспотребнадзор, намерены добиться справедливости и не собираются заминать ситуацию. При этом, со стороны руководства школы на детей оказывается давление.
Сотрудники столовой дают следующее пояснение: «Мы откуда знаем, где дети берут червей и откуда их приносят», — написала родительница.