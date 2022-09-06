На перья от дохлых птиц в питьевой воде жалуются жители Большой Лаи под Тагилом

На водонапорной башне разрушилась кровля, теперь там видно плавают мертвые птицы. Соответственно в водопровод попали перья, которые и вытекают из наших кранов. В окно отлично видно, что крыша просвечивает, — рассказал редакции TagilCity.ru житель села.
Он отметил, что эта вода поступает не только в дома жильцов, но также и в местную школу, техникум, дворец культуры и ФАП.
Мы обращались с проблемой в Горноуральскую территориальную администрацию и МУП «Пригородная теплоснабжающая компания», но пока ситуация не меняется. Приходится каждые три дня чистить фильтры, — пояснил собеседник.
Глава администрации Сергей Дюндин отказался давать по телефону комментарии по поводу качества воды, журналист TagilCity.ru направит официальный запрос. Также редакция обратится в природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку.