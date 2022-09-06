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На перья от дохлых птиц в питьевой воде жалуются жители Большой Лаи под Тагилом

Сегодня, 18:31
Фото: TagilCity.ru
На качество водопроводной воды пожаловались жители села Большая Лая под Нижним Тагилом. По их словам, жидкость, текущая из крана, не только грязная, но в ней также плавают перья от мертвых птиц и черви.
На водонапорной башне разрушилась кровля, теперь там видно плавают мертвые птицы. Соответственно в водопровод попали перья, которые и вытекают из наших кранов. В окно отлично видно, что крыша просвечивает, — рассказал редакции TagilCity.ru житель села.
Фото: TagilCity.ru

Он отметил, что эта вода поступает не только в дома жильцов, но также и в местную школу, техникум, дворец культуры и ФАП.

Мы обращались с проблемой в Горноуральскую территориальную администрацию и МУП «Пригородная теплоснабжающая компания», но пока ситуация не меняется. Приходится каждые три дня чистить фильтры, — пояснил собеседник.

Глава администрации Сергей Дюндин отказался давать по телефону комментарии по поводу качества воды, журналист TagilCity.ru направит официальный запрос. Также редакция обратится в природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку.

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#Евгения Сафина#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Вода#Птицы#Жалобы#Большая Лая#Водонапорная башня
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