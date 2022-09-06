TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

На ВЭФ прошла презентация по торговле цифровыми финансами от компании «Атомайз»

Сегодня, 23:25
Фото: pxhere.com
Мастер-класс по торговле цифровыми активами провела гендиректор компании «Атомайз» Екатерина Фроловичева. Событие прошло в гостиной группы «Интеррос», которая является партнером компании. Присутствующих научили разбираться в науке цифровых активов и понимать возможности современных сетевых тенденций

Технологии «Атомайз» дают юридическим лицам и всем гражданам России независимо от дохода возможность вложить любую сумму в самые разные базовые активы, например, драгоценные металлы. Сама платформа «Атомайза» основывается на технологии блокчейн, которая гарантирует прозрачность и помогает гражданам самостоятельно контролировать сделки без посредников. Об этом пишет kp.ru.

Руководитель компании отметила, что в ближайшем будущем станет возможным распространение цифровых финансовых активов в разных сферах: цифровой ипотеки, девелопмента, искусства.

Участники мастер-класса также задали вопросы об интеграции технологии блокчейн в строительные проекты.

Напомним, «Атомайз» — первая российская платформа, получившая от Центробанка РФ разрешение на выпуск цифровых активов и включенная в спецреестр операторов. Создание подобной платформы стало доступным после принятия закона о цифровых финансовых активах, разработкой которого занималась, в частности, и группа «Интеррос». Экосистема компании «Атомайз» возникла в 2019 году при поддержке инвесторов — Global Palladium Fund и компании «Интеррос» Владимира Потанина. Несколько месяцев назад компания выпустила на своей площадке первый в России ЦФА на палладий и ряд других продуктов.

#Общество
Подпишитесь
Частые выбросы и чистка пруда. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:26
Экс-начальник ГИБДД Тагила Анатолий Чернов пытается оспорить срок в кассационном суде
Сегодня, 14:23
Петь гимн и чествовать флаг России начали школьники Нижнего Тагила
Вчера, 16:55
В тагильской больнице №1 найдены нарушения при использовании субсидий
Вчера, 16:42
Пайщики гаражного кооператива незаконно срубили деревья на чужой земле в Тагиле
Вчера, 14:01
Тагильчанин обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за репоста в соцсетях
Вчера, 18:12