На ВЭФ прошла презентация по торговле цифровыми финансами от компании «Атомайз»

Технологии «Атомайз» дают юридическим лицам и всем гражданам России независимо от дохода возможность вложить любую сумму в самые разные базовые активы, например, драгоценные металлы. Сама платформа «Атомайза» основывается на технологии блокчейн, которая гарантирует прозрачность и помогает гражданам самостоятельно контролировать сделки без посредников. Об этом пишет kp.ru.
Руководитель компании отметила, что в ближайшем будущем станет возможным распространение цифровых финансовых активов в разных сферах: цифровой ипотеки, девелопмента, искусства.
Участники мастер-класса также задали вопросы об интеграции технологии блокчейн в строительные проекты.
Напомним, «Атомайз» — первая российская платформа, получившая от Центробанка РФ разрешение на выпуск цифровых активов и включенная в спецреестр операторов. Создание подобной платформы стало доступным после принятия закона о цифровых финансовых активах, разработкой которого занималась, в частности, и группа «Интеррос». Экосистема компании «Атомайз» возникла в 2019 году при поддержке инвесторов — Global Palladium Fund и компании «Интеррос» Владимира Потанина. Несколько месяцев назад компания выпустила на своей площадке первый в России ЦФА на палладий и ряд других продуктов.