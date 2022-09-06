На ВЭФ прошла презентация по торговле цифровыми финансами от компании «Атомайз»

Напомним, «Атомайз» — первая российская платформа, получившая от Центробанка РФ разрешение на выпуск цифровых активов и включенная в спецреестр операторов. Создание подобной платформы стало доступным после принятия закона о цифровых финансовых активах, разработкой которого занималась, в частности, и группа «Интеррос». Экосистема компании «Атомайз» возникла в 2019 году при поддержке инвесторов — Global Palladium Fund и компании «Интеррос» Владимира Потанина. Несколько месяцев назад компания выпустила на своей площадке первый в России ЦФА на палладий и ряд других продуктов.