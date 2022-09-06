TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

О краже северного оленя заявила жительница Екатеринбурга

Сегодня, 21:06
Фото: Екатерина Николаенко
Годовалого северного оленя украли у жительницы Екатеринбурга Екатерины Николаенко. Инцидент произошел на пастбище.

Женщина вместе с супругом приехала в деревню Гилево с супругом. Они создали зооферму, где проживают косуля, лошадь, собаки, коза и птицы. Весной семья привезла из Салехарда трех северных оленей. Один из них был украден с пастбища три дня назад.

Ежедневно оленей выводят гулять на длинной веревке. Каждый час супруги их проверяют. Однако в в один из дней супруг пошел выгуливать лошадь и заметил, что одного из оленей отвязали. По словам женщины, колышек, к которому привязывают животных, был не до конца вбит, а на грунтовой дороге отсутствовали следы копыт. Также в деревне, рассказывает Екатерина, никто не видел, чтобы олень шел сам. Поэтому девушка считает, что животное кто-то погрузил в машину.

Супруги уже обратились в полицию с заявлением. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, заявление поступило 5 сентября днем. В полиции обратились к тем, кто, вероятно, владеет информацией о пропавшем животном. Там попросили сообщать данные по круглосуточному телефону доверия свердловского главка МВД: (343) 358-71-61, пишет Е1.

#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Полиция#Животные#Олень#Природа
Подпишитесь
Частые выбросы и чистка пруда. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:26
Экс-начальник ГИБДД Тагила Анатолий Чернов пытается оспорить срок в кассационном суде
Сегодня, 14:23
Петь гимн и чествовать флаг России начали школьники Нижнего Тагила
Вчера, 16:55
В тагильской больнице №1 найдены нарушения при использовании субсидий
Вчера, 16:42
Пайщики гаражного кооператива незаконно срубили деревья на чужой земле в Тагиле
Вчера, 14:01
Тагильчанин обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за репоста в соцсетях
Вчера, 18:12