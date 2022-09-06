О краже северного оленя заявила жительница Екатеринбурга

Женщина вместе с супругом приехала в деревню Гилево с супругом. Они создали зооферму, где проживают косуля, лошадь, собаки, коза и птицы. Весной семья привезла из Салехарда трех северных оленей. Один из них был украден с пастбища три дня назад.
Ежедневно оленей выводят гулять на длинной веревке. Каждый час супруги их проверяют. Однако в в один из дней супруг пошел выгуливать лошадь и заметил, что одного из оленей отвязали. По словам женщины, колышек, к которому привязывают животных, был не до конца вбит, а на грунтовой дороге отсутствовали следы копыт. Также в деревне, рассказывает Екатерина, никто не видел, чтобы олень шел сам. Поэтому девушка считает, что животное кто-то погрузил в машину.
Супруги уже обратились в полицию с заявлением. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, заявление поступило 5 сентября днем. В полиции обратились к тем, кто, вероятно, владеет информацией о пропавшем животном. Там попросили сообщать данные по круглосуточному телефону доверия свердловского главка МВД: (343) 358-71-61, пишет Е1.