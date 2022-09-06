О краже северного оленя заявила жительница Екатеринбурга

Ежедневно оленей выводят гулять на длинной веревке. Каждый час супруги их проверяют. Однако в в один из дней супруг пошел выгуливать лошадь и заметил, что одного из оленей отвязали. По словам женщины, колышек, к которому привязывают животных, был не до конца вбит, а на грунтовой дороге отсутствовали следы копыт. Также в деревне, рассказывает Екатерина, никто не видел, чтобы олень шел сам. Поэтому девушка считает, что животное кто-то погрузил в машину.