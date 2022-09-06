О первом снеге в Свердловской области рассказали синоптики

По ее словам, потепления не будет до середины сентября. Вторая и половина третьей недели месяца в Свердловской области будут холодными. Местами возможны заморозки до -1 градуса. В ближайшие двое суток в регионе прогнозируются дожди, пишет «КП-Екатеринбург».