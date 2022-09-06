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О первом снеге в Свердловской области рассказали синоптики

Сегодня, 20:00
Фото: 1MI
В ближайшие полторы недели в Свердловской области осадки в виде снега не ожидаются. Об этом заявила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

По ее словам, потепления не будет до середины сентября. Вторая и половина третьей недели месяца в Свердловской области будут холодными. Местами возможны заморозки до -1 градуса. В ближайшие двое суток в регионе прогнозируются дожди, пишет «КП-Екатеринбург».

Согласно предварительному прогнозу, бабье лето может наступить в регионе в середине месяца.

В Нижнем Тагиле в ближайшие 10 дней минусовых температур не ожидается. В среду 7 сентября и в четверг 8 сентября в городе прогнозируются дожди, сообщается на сайте «Гисметео». Температура воздуха составит от +9 до +16 градусов.

#Ирина Кирилова#Экология#Новости УрФО#Нижний Тагил#Погода#Мороз#Заморозки#Снег#Первый снег
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