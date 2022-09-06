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Пассажирку в Екатеринбурге силой вытолкали из автобуса из-за неоплаты проезда

Вчера, 20:27
Фото: 1MI
В Екатеринбурге из автобуса маршрута № 27 силой вытолкали пассажирку. Причиной стало то, что она не оплатила проезд.

Очевидцы рассказали, что кондуктор попросила пассажирку показать билет. Однако женщина предъявила документ на другой автобус. В результате кричащую женщину силой вытолкали из салона. Об этом сообщается в Telegram-канале «Бандитский центр 18+».

В Гортрансе факт конфликта подтвердили. Однако там рассказали, что жалоб официально не поступало. На данный момент проводится проверка, пишет Е1.

Напомним, в конце августа в Нижнем Тагиле произошел инцидент с пассажиркой автобуса. Водитель поехал с открытой дверью и женщина выпала. В результате она сломала руку.

Пенсионерка выпала из автобуса из-за открытой двери и сломала руку в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Пассажиры#Автобус#Кондуктор#Конфликт
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