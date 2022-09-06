Пассажирку в Екатеринбурге силой вытолкали из автобуса из-за неоплаты проезда

Очевидцы рассказали, что кондуктор попросила пассажирку показать билет. Однако женщина предъявила документ на другой автобус. В результате кричащую женщину силой вытолкали из салона. Об этом сообщается в Telegram-канале «Бандитский центр 18+».
В Гортрансе факт конфликта подтвердили. Однако там рассказали, что жалоб официально не поступало. На данный момент проводится проверка, пишет Е1.
Напомним, в конце августа в Нижнем Тагиле произошел инцидент с пассажиркой автобуса. Водитель поехал с открытой дверью и женщина выпала. В результате она сломала руку.