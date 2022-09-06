Пышминцы устроили фотоохоту, а вода под Нижним Тагилом течет с перьями

Старый мост в деревне под Сарапулка под Нижним Тагилом разобрали и установили новый. На проблему местная жительница пожаловалась в начале августа. По словам женщины, в деревне совсем обветшал мостик через овраг, разделяющий две части деревни. В связи с этим перебираться с одного на другой берег стало опасно.