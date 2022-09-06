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Пышминцы устроили фотоохоту, а вода под Нижним Тагилом течет с перьями

Сегодня, 19:23
Фото: 1MI
Для детей работников УВЗ откроют вечерние группы в детсадах, в Большой Лае из-под крана течет вода с птичьими перьями, а экс-глава ГИБДД Нижнего Тагила пытается оспорить срок в кассационном суде. Рассказываем о самых интересных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 6 сентября.

Вечерние группы в детсадах откроют для детей работников УВЗ в Нижнем Тагиле. Объединение дошкольных учреждений «Детство» будет работать до 21:00. Мера принята для детей работников, перешедших на 12-часовой рабочий день.

Вечерние группы в детсадах откроют для детей работников УВЗ в Тагиле
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Экс-начальник ГИБДД Тагила Анатолий Чернов, осужденный на два года колонии поселения за злоупотребление должностными полномочиями, пытается оспорить срок в кассационном суде. Вместе в Анатолием Черновым жалобу в Седьмой кассационный суд подал его бывший подчиненный Сергей Петухов, который также был осужден на 10 месяцев колонии-поселения.

Экс-начальник ГИБДД Тагила Анатолий Чернов пытается оспорить срок в кассационном суде
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Старый мост в деревне под Сарапулка под Нижним Тагилом разобрали и установили новый. На проблему местная жительница пожаловалась в начале августа. По словам женщины, в деревне совсем обветшал мостик через овраг, разделяющий две части деревни. В связи с этим перебираться с одного на другой берег стало опасно. 

Старый мост в деревне под Сарапулка под Нижним Тагилом разобрали и установили новый
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Автомобилисты Верхней Пышмы вышли на фотоохоту за любителями Барбариков. В соцсетях набирает популярность новый тренд: местные жители записывают видео машин, из которых играет детская музыка, на камеру, затем выкладывают в сообществах.

Жители Верхней Пышмы вышли на фотоохоту за любителями Барбариков
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Стала известна причина заражения детей норовирусом в лагере ЕВРАЗ НТМК под Тагилом. Носителем вируса был один из сотрудников лагеря. Заболевание было выявлено у 17 детей. Они, а также педагоги были изолированы.

Стала известна причина заражения детей норовирусом в лагере ЕВРАЗ НТМК под Тагилом
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На качество водопроводной воды жалуются жители села Большая Лая под Нижним Тагилом. Они заявляют, что жидкость, текущая из крана, не только грязная, но и с перьями, и червями. Об этом TagilCity.ru рассказали жители села.

На перья от дохлых птиц в питьевой воде жалуются жители Большой Лаи под Тагилом
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