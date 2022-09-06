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Самолет из Сочи вернулся в Екатеринбург из-за неисправности шасси

Сегодня, 10:42
Фото: 1MI
Самолет компании «Уральские авиалинии» летал кругами над Сысертью. Он планировал аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Борт вырабатывал оставшееся топливо.

На воздушном судне зафиксировали неисправность в уборке шасси. Дефект обнаружили на рейсе U6-305 Екатеринбург-Сочи. О проблеме рассказал пилот.

Запланированное время посадки в аэропорту — 09:45. Для авиапассажиров подготовили запасное судно. На борту пребывает 162 пассажира, среди которых 6 несовершеннолетних и столько же сотрудников, пишет «КП-Екатеринбург».

Выполнение законодательства о безопасности полётов проверит Свердловская транспортная прокуратура.

На момент публикации новости у Е1 появились кадры того, как самолёт подъезжает к терминалу в сопровождении пожарных машин.

Ранее жители Екатеринбурга застряли в аэропорту Самары больше чем на сутки. Рейс отправился в место назначения спустя больше чем 24 часа. Причина задержки — техническая неисправность судна.

Екатеринбуржцы застряли на сутки в аэропорту Самары
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Самолет#Самолеты#Кольцово#Аэропорт «Кольцово»
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