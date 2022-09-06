Скандально известный журналист Максим Румянцев арестован в Екатеринбурге

Напомним, Максим Румянцев во время протестов в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге в 2019 году вступил в конфликт с одним из участников событий. Мужчина его толкнул. После этого журналист упал. В результате он отсудил у обидчика 250 тысяч рублей.