TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Скандально известный журналист Максим Румянцев арестован в Екатеринбурге

Сегодня, 19:52
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на пять суток был арестован известный скандалом во время протестов у театра Драмы журналист Максим Румянцев.

Заявление на Румянцева было написано после того, как он жаловался на компанию-перевозчика, водители которой зимой высадили его дочь на трассе. Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист ТК «Россия» Андрей Медведев.

Задержан журналист был утром 6 сентября. Его доставили в суд, который постановил арестовать мужчину на пять суток.

Сам Максим Румянцев разместил в своем Telegram-канале видео, в котором сообщил о транспортировке в спецприемник. Также журналист раскритиковал работу системы правосудия и полиции.

Напомним, Максим Румянцев во время протестов в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге в 2019 году вступил в конфликт с одним из участников событий. Мужчина его толкнул. После этого журналист упал. В результате он отсудил у обидчика 250 тысяч рублей.

Суд изменил приговор избившему журналиста у Театра драмы Максиму Шибанову
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Арест#Журналист#Суд#Сизо
Подпишитесь
Частые выбросы и чистка пруда. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:26
Экс-начальник ГИБДД Тагила Анатолий Чернов пытается оспорить срок в кассационном суде
Сегодня, 14:23
Петь гимн и чествовать флаг России начали школьники Нижнего Тагила
Вчера, 16:55
В тагильской больнице №1 найдены нарушения при использовании субсидий
Вчера, 16:42
Пайщики гаражного кооператива незаконно срубили деревья на чужой земле в Тагиле
Вчера, 14:01
Тагильчанин обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за репоста в соцсетях
Вчера, 18:12