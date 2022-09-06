Скандально известный журналист Максим Румянцев арестован в Екатеринбурге

Заявление на Румянцева было написано после того, как он жаловался на компанию-перевозчика, водители которой зимой высадили его дочь на трассе. Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист ТК «Россия» Андрей Медведев.
Задержан журналист был утром 6 сентября. Его доставили в суд, который постановил арестовать мужчину на пять суток.
Сам Максим Румянцев разместил в своем Telegram-канале видео, в котором сообщил о транспортировке в спецприемник. Также журналист раскритиковал работу системы правосудия и полиции.
Напомним, Максим Румянцев во время протестов в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге в 2019 году вступил в конфликт с одним из участников событий. Мужчина его толкнул. После этого журналист упал. В результате он отсудил у обидчика 250 тысяч рублей.