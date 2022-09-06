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Стала известна причина заражения детей норовирусом в лагере ЕВРАЗ НТМК под Тагилом

Сегодня, 17:07
Фото: 1MI
В Роспотребнадзоре Свердловской области рассказали о причинах, из-за которых дети в лагере «Баранчинские огоньки» под Нижним Тагилом, принадлежащем ЕВРАЗ НТМК, заразились норовирусом.

Носителем вируса был один из сотрудников лагеря, сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева. Заболевание было выявлено у 17 детей. Они, а также педагоги были изолированы.

Моисеева отмечает, что с питанием в столовой заражение детей не связано. Она добавила, что речь идет о медработнике лагеря, который должен был перед сменой обследоваться на норо- и ротовирусы. Сотрудник приготовил кислородный коктейль. В результате это привело к вспышке инфекции.

Напомним, в конце июля в лагере «Баранчинские огоньки», который располагается под Нижним Тагилом, была выявлена норовирусная инфекция у 9 детей. Лагерь в результате был закрыт. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

После произошедшего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил тщательно следить за соблюдением санитарии в детских заведениях.

Девять детей заразились норовирусом в лагере ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Заболевание#Инфекция#Вспышка
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