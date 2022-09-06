Стала известна причина заражения детей норовирусом в лагере ЕВРАЗ НТМК под Тагилом

Моисеева отмечает, что с питанием в столовой заражение детей не связано. Она добавила, что речь идет о медработнике лагеря, который должен был перед сменой обследоваться на норо- и ротовирусы. Сотрудник приготовил кислородный коктейль. В результате это привело к вспышке инфекции.