Суд рассмотрит дело о массовом смертельном отравлении в Екатеринбурге

Следствие полагает, что семеро человек продавали поддельный алкоголь на протяжении года – с 2020 по 2021 год. Последняя проданная партия оказалась опасной для жизни, из-за чего в госпиталях региона с острым отравлением оказались люди. Погибло 44 человека.