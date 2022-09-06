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Суд рассмотрит дело о массовом смертельном отравлении в Екатеринбурге

Сегодня, 12:05
Фото: 1MI
Назначена дата рассмотрения дела жителей от фальсифицированного алкоголя в Екатеринбурге. Первое заседание состоится 14 сентября.

По делу проходят семь человек. Армену Аветисяну вменяют две статьи: незаконная розничная продажа спиртного и производство и продажа небезопасной продукции.

Заур Джаббаров, Татьяна Васильева, Адалат Гурбанов Надир Мамедов, Микайыл Назаров и Артем Чабан обвиняются в незаконном обороте этилового спирта в особо крупном размере.

Следствие полагает, что семеро человек продавали поддельный алкоголь на протяжении года – с 2020 по 2021 год. Последняя проданная партия оказалась опасной для жизни, из-за чего в госпиталях региона с острым отравлением оказались люди. Погибло 44 человека.

Дело о гибели 44 свердловчан от отравления метанолом передано в суд
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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Отравление#Алкоголь#Суд
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