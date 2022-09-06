Суд рассмотрит дело о массовом смертельном отравлении в Екатеринбурге

По делу проходят семь человек. Армену Аветисяну вменяют две статьи: незаконная розничная продажа спиртного и производство и продажа небезопасной продукции.
Заур Джаббаров, Татьяна Васильева, Адалат Гурбанов Надир Мамедов, Микайыл Назаров и Артем Чабан обвиняются в незаконном обороте этилового спирта в особо крупном размере.
Следствие полагает, что семеро человек продавали поддельный алкоголь на протяжении года – с 2020 по 2021 год. Последняя проданная партия оказалась опасной для жизни, из-за чего в госпиталях региона с острым отравлением оказались люди. Погибло 44 человека.