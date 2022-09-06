TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Свердловчане победили на всероссийских соревнованиях по карате

Сегодня, 11:01
Фото: "Областная газета"
Спортсмены из Свердловской области заняли 1 место на всероссийских соревнованиях по карате. Участвовало свыше 800 спортсменов из 25 регионов страны.

XIХ Всероссийские соревнования называются «Малахитовый пояс». Состязание прошло в Екатеринбурге в минувшие выходные.

Как сообщает департамент информполитики по региону, сборная Среднего Урала победила. А всего в Свердловской области данным видом спорта занимается примерно 6 300 жителей.

Также в регионе реализуется проект под названием «Спорт — норма жизни». За 10 лет в области для занятий спортом появилось 1 836 новых спортивных объектов, в том числе 123 футбольных поля, 366 спортивных залов и так далее.

Читайте также:
Спортсмен из Нижнего Тагила победил на спартакиаде учащихся по гребному слаломуБоксёры из Нижнего Тагила победили в составе сборной УрФО
#Елена Озерова#Спорт#Новости УрФО#Соревнования#Победа
Подпишитесь
Петь гимн и чествовать флаг России начали школьники Нижнего Тагила
Вчера, 16:55
Тагильчанин обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за репоста в соцсетях
Вчера, 18:12
Тагильчанин жалуется на списание «Альфа-банком» денег с кредитки с закрытым лимитом
Вчера, 11:19
В тагильской больнице №1 найдены нарушения при использовании субсидий
После проведенной проверки использования субсидий, предоставленных из бюджета Свердловской области горбольнице №1 в Нижнем Тагиле, были найдены нарушения.
Вчера, 16:42
15 сентября стартует отопительный сезон в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:28
Где можно проголосовать на выборах в Нижнем Тагиле?
Вчера, 20:33