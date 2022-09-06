Свердловчане победили на всероссийских соревнованиях по карате

XIХ Всероссийские соревнования называются «Малахитовый пояс». Состязание прошло в Екатеринбурге в минувшие выходные.
Как сообщает департамент информполитики по региону, сборная Среднего Урала победила. А всего в Свердловской области данным видом спорта занимается примерно 6 300 жителей.
Также в регионе реализуется проект под названием «Спорт — норма жизни». За 10 лет в области для занятий спортом появилось 1 836 новых спортивных объектов, в том числе 123 футбольных поля, 366 спортивных залов и так далее.