Свердловчане пожаловались на холод в детских садах

Об этом рассказали родители свердловских малышей изданию Ура.ру.
Я не понимаю, как дети будут спать в абсолютно холодных кроватях. А потом снова сопли и больничный, — рассказала родительница Олеся.
А еще одна жительница Асбеста Екатерина поделилась, что воспитатели просят забирать малышей домой пораньше. Таким образом они выражают свою заботу о том, чтобы дети не заболели.
В мэрии Екатеринбурга отметили, что для начала отопительного сезона в течение пяти дней среднесуточная температура в городе составлять ниже + 8 градусов.
Напомним, что предварительная дата включения отопления – 15 сентября.