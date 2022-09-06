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Свердловчане пожаловались на холод в детских садах

Сегодня, 15:20
Фото: 1MI
Жители Свердловской области массово пожаловались на холод в детсадах. При этом воспитатели просят родителей забирать детей домой пораньше, чтобы они не замерзали.

Об этом рассказали родители свердловских малышей изданию Ура.ру.

Я не понимаю, как дети будут спать в абсолютно холодных кроватях. А потом снова сопли и больничный, — рассказала родительница Олеся.

А еще одна жительница Асбеста Екатерина поделилась, что воспитатели просят забирать малышей домой пораньше. Таким образом они выражают свою заботу о том, чтобы дети не заболели.

В мэрии Екатеринбурга отметили, что для начала отопительного сезона в течение пяти дней среднесуточная температура в городе составлять ниже + 8 градусов. 

Напомним, что предварительная дата включения отопления – 15 сентября.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Дети#Детсад#Холода#Батареи
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