Татьяна Минеева стала спикером VII Восточного экономического форума

Минеева рассказала о том, что сейчас особенно важно наладить перестройку бизнеса для его адаптации к уменьшению или полной отмене поставок материалов, сырья и компонентов, а также к минимизации объемов экспорта. Чиновница призывает, как можно оперативнее упростить процедуру ввоза и таможенного оформления по параллельному импорту. Одной из ведущих проблем Минеева считает также увеличение расходов и снижающийся уровень потребительских возможностей. Она заявила, что эффективно справиться с такими трудностями поможет государство. На данный момент о соответствующих мерах поддержки не осведомлены 42% опрошенных предпринимателей, и такое упущение требует создания более действенных инструментов информирования. Помимо этого, Минеева подняла тему кадрового обеспечения отраслей и поиска форм поддержки молодежного предпринимательства на фоне вводящихся антироссийских санкций. Начинающих бизнесменов стоит поддержать путем освобождения от фиксированных выплат на ИП или механизм их кешбэка.