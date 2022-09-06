Татьяна Минеева стала спикером VII Восточного экономического форума

Мероприятие проводится во Владивостоке 5–8 сентября, главной темой этого года выступил тезис «На пути к многополярному миру».
По словам столичного бизнес-омбудсмена Минеевой, седьмой по счету ВЭФ способствует формированию новых инструментов влияния на процветание бизнеса в России и укреплению сотрудничества с другими государствами.
Как сообщает 56orb.ru, на площадках форума она рассказала о наиболее действенных практиках экономик отдельных субъектов РФ, проанализировала направления изменений кадровой политики для создания условий импортозамещения, подняла вопрос о необходимости минимизации давления на предпринимателей со стороны надзорных органов и МВД. Также состоялась дискуссия о потребностях бизнеса в обеспечении своей защиты в рамках инициативы о поправках УПК касательно уголовной ответственности предпринимателей.
По словам Минеевой, в составленном Министерством юстиции России проекте изменений Уголовно-процессуального кодекса РФ в направлении уголовной ответственности содержится ряд спорных деталей, которые требуют пояснений. В первую очередь, необходимо внедрить поправки, которые бы защитили предпринимателей от заключения под стражу. Для данной категории обвиняемых необходимо оставить такие меры пресечения, как залог или запрет определенных действий. Минеева активно обсуждала данные вопросы на площадках форума.
Кроме того, столичный бизнес-омбудсмен вынесла на обсуждение три ключевые проблемы предпринимательской деятельности в современных реалиях и обсудила меры борьбы с ними.
Минеева рассказала о том, что сейчас особенно важно наладить перестройку бизнеса для его адаптации к уменьшению или полной отмене поставок материалов, сырья и компонентов, а также к минимизации объемов экспорта. Чиновница призывает, как можно оперативнее упростить процедуру ввоза и таможенного оформления по параллельному импорту. Одной из ведущих проблем Минеева считает также увеличение расходов и снижающийся уровень потребительских возможностей. Она заявила, что эффективно справиться с такими трудностями поможет государство. На данный момент о соответствующих мерах поддержки не осведомлены 42% опрошенных предпринимателей, и такое упущение требует создания более действенных инструментов информирования. Помимо этого, Минеева подняла тему кадрового обеспечения отраслей и поиска форм поддержки молодежного предпринимательства на фоне вводящихся антироссийских санкций. Начинающих бизнесменов стоит поддержать путем освобождения от фиксированных выплат на ИП или механизм их кешбэка.
Рассказав о проведенной в рамках форума работе, бизнес-омбудсмен подчеркнула, что итогами командной деятельности на площадках стали решения по изменению законодательной базы, касающейся поддержки бизнеса и инвестиционной политики. Обсуждения также касались новых идей по установлению справедливой конкуренции в условиях льгот, которые бизнесу предоставляет государство. Также Минеева сообщала о действенных практиках поддержки инвесторов и кейсах работы правительства с предпринимателями в ДФО, которые в будущем можно будет реализовать и в других макрорегионах России.