Угрожавший взорвать дома в Нижнем Тагиле лжеминер отправлен в тюрьму на 4 года

Суд признал свердловчанина виновным в совершении преступления. Он был осужден по статье за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений. Ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев ограничения свободы. Однако из-за того, что обвиняемый уже имеет судимость и отбывал наказание за грабеж, суд его приговорил к 4 годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в колонии особого режима.