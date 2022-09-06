Угрожавший взорвать дома в Нижнем Тагиле лжеминер отправлен в тюрьму на 4 года

В мае 2022 года 52-летний мужчина был нетрезв и позвонил со своего телефона на номера экстренных служб. Он заявил, что планирует взрывать дома в разных городах Свердловской области, пишет АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу городского суда.
Помимо этого мужчина угрожал расстрелять полицейских. Слова звонившего были расценены как угроза. В скором времени он был задержан. В ходе судебных разбирательств мужчина сознался во всем.
Суд признал свердловчанина виновным в совершении преступления. Он был осужден по статье за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений. Ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев ограничения свободы. Однако из-за того, что обвиняемый уже имеет судимость и отбывал наказание за грабеж, суд его приговорил к 4 годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в колонии особого режима.