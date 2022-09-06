TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Угрожавший взорвать дома в Нижнем Тагиле лжеминер отправлен в тюрьму на 4 года

Сегодня, 12:35
Фото: 1MI
В Краснотурьинске вынесен приговор местному жителю, который по телефону угрожал взорвать дома в Краснотурьинске, Кушве, Нижнем Тагиле, Верхотурье и Екатеринбурге. Мужчина получил 4 года колонии.

В мае 2022 года 52-летний мужчина был нетрезв и позвонил со своего телефона на номера экстренных служб. Он заявил, что планирует взрывать дома в разных городах Свердловской области, пишет АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Помимо этого мужчина угрожал расстрелять полицейских. Слова звонившего были расценены как угроза. В скором времени он был задержан. В ходе судебных разбирательств мужчина сознался во всем.

Суд признал свердловчанина виновным в совершении преступления. Он был осужден по статье за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений. Ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев ограничения свободы. Однако из-за того, что обвиняемый уже имеет судимость и отбывал наказание за грабеж, суд его приговорил к 4 годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в колонии особого режима.

Пьяная девушка в шутку «заминировала» кафе в Тавде и села на 3 года
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Нижний Тагил#Лжеминер#Минирование
Подпишитесь
Петь гимн и чествовать флаг России начали школьники Нижнего Тагила
Вчера, 16:55
Тагильчанин обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за репоста в соцсетях
Вчера, 18:12
Тагильчанин жалуется на списание «Альфа-банком» денег с кредитки с закрытым лимитом
Вчера, 11:19
В тагильской больнице №1 найдены нарушения при использовании субсидий
После проведенной проверки использования субсидий, предоставленных из бюджета Свердловской области горбольнице №1 в Нижнем Тагиле, были найдены нарушения.
Вчера, 16:42
15 сентября стартует отопительный сезон в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:28
Где можно проголосовать на выборах в Нижнем Тагиле?
Вчера, 20:33