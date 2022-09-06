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Posted 6 сентября 2022,, 13:14

Published 6 сентября 2022,, 13:14

Modified Вчера, 20:25

Updated Вчера, 20:25

В Екатеринбурге детский врач отдала аферистам 4,5 млн рублей

6 сентября 2022, 13:14
В столице Свердловской области к полицейским пришла 34-летняя врач-эндокринолог детской больницы.

В период с первого по четвертое сентября медик передала мошенникам 4,5 миллиона рублей. Об этом информирует «КП-Екатеринбург».

Аферисты сами позвонили жертве. Они представились работниками Банка России. Некто «Алексей Беляев» заявил врачу, что с ее карты несанкционированно перевели 500 000 рублей.

Далее медику перезвонил «майор ФСБ Фролов». Он потребовал выполнять инструкции «сотрудника банка».

Чтобы быть более убедительным, злоумышленник отправил женщине в соцсеть якобы фотографию своего служебного удостоверения. После он удалил это сообщение.

В итоге врач сняла свои деньги в сумме 2,3 миллиона рублей, и взяла кредиты в нескольких банках. Все деньги она перевела на счета незнакомцев через банкоматы.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовное дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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