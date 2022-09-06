В Екатеринбурге детский врач отдала аферистам 4,5 млн рублей

Posted 6 сентября 2022,, 13:14
Published 6 сентября 2022,, 13:14
Modified Вчера, 20:25
Updated Вчера, 20:25
В период с первого по четвертое сентября медик передала мошенникам 4,5 миллиона рублей. Об этом информирует «КП-Екатеринбург».
Аферисты сами позвонили жертве. Они представились работниками Банка России. Некто «Алексей Беляев» заявил врачу, что с ее карты несанкционированно перевели 500 000 рублей.
Далее медику перезвонил «майор ФСБ Фролов». Он потребовал выполнять инструкции «сотрудника банка».
Чтобы быть более убедительным, злоумышленник отправил женщине в соцсеть якобы фотографию своего служебного удостоверения. После он удалил это сообщение.
В итоге врач сняла свои деньги в сумме 2,3 миллиона рублей, и взяла кредиты в нескольких банках. Все деньги она перевела на счета незнакомцев через банкоматы.
По факту случившегося проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовное дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».