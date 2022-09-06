Вечерние группы в детсадах откроют для детей работников УВЗ в Тагиле

В детских садах Нижнего Тагила планируют открыть группы продленного дня для детей сотрудников «Уралвагонзавода». Об этом редакции TagilCity.ru сообщила родительница воспитанника одного из учреждений подразделения «Детство». При этом детсад будет работать не пять, а шесть дней в неделю.