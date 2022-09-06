Вечерние группы в детсадах откроют для детей работников УВЗ в Тагиле

В детских садах Нижнего Тагила планируют открыть группы продленного дня для детей сотрудников «Уралвагонзавода». Об этом редакции TagilCity.ru сообщила родительница воспитанника одного из учреждений подразделения «Детство». При этом детсад будет работать не пять, а шесть дней в неделю.
Для детей работников УВЗ открывается дополнительная группа, которая будет работать до 21:00 с понедельника по субботу. Место предоставят только при предъявлении справки с завода. Напишите, кто желает записать своего ребенка, — следует из сообщения, которое разослали родителям дошкольников Вагонки.
Информацию об открытии дополнительных групп подтвердили в объединении «Детство». По словам директора образовательного учреждения Надежды Шадриной, сейчас сотрудники детских садов собирают количество заявок.
Группы еще не открыты — выясняем потребность среди родителей и сотрудничаем с «Уралвагонзаводом», — прокомментировала редакции TagilCity.ru директор объединения «Детство» Надежда Шадрина.
Напомним, сотрудников цехов, выпускающих оборонную продукцию на «Уралвагонзаводе», перевели на 12-часовой рабочий день. Помимо этого, работники могут брать дополнительную 8-часовую смену по субботам. Сверхурочные часы заводчанам оплачивают в двойном размере. Количество заказов на тагильском предприятии увеличилось по производственной необходимости — завод выполняет гособоронзаказ на военную технику.