Водитель иномарки устроил погоню и ранил полицейского на свердловской трассе

Жителя Иркутской области был арестован на 10 суток в Свердловской области. Причиной стало то, что он по трассе пытался скрыться на скорости 200 км/ч от полицейских. Также ему грозит до 10 лет колонии за ранение правоохранителя.

Инцидент случился 5 сентября в 14:30 в районе 106 километра трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, сотрудники ДПС остановили водителя Toyota Corolla для проверки документов. За рулем находился житель Иркутской области 1982 года рождения. Мужчина не стал показывать инспектору водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС. После этого он с помощью бокового стекла зажал полицейскому руку и начал движение. В результате инспектора он протащил несколько десятков метров. Экипаж ДПСпустился в погоню за водителем. На некоторых участках трассы скорость его автомобиля достигала 200 км/ч. Кроме машин ДПС Каменска-Уральского в погоне участвовали экипажи Курганского ГИБДД, так как нарушитель выехал за пределы региона. Табельное оружие было решено не применять, так как транспортный поток был интенсивным, а в салоне находился несовершеннолетний пассажир и женщина. Мужчине удалось оторваться от погони. В результате его автомобиль был объявлен в федеральный розыск. Однако водитель иномарки, вероятно, осознав возможные последствия своего собственного поведения при общении с силовиками, добровольно явился в отдел полиции города Ишим Тюменской области, откуда его оперативно доставили в Каменск-Уральский для дачи показаний. Суд по материалам полиции арестовал гражданина на 10 суток по ст. 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению сотрудника ОВД, — сообщил Валерий Горелых. В СК по Свердловской области рассказали, что в Каменске-Уральском по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Стрельбу по автомобилю пьяного екатеринбуржца открыли инспектора во время погони Узнать подробнее