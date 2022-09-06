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Женщина пострадала от пьяного водителя в ДТП на Алтайке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:04
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Жительница Нижнего Тагила пострадала в ДТП, инициированного пьяным водителем, на улице Алтайской, 31 в Нижнем Тагиле. Инцидент случился на «зебре» 5 сентября в 18 часов вечера.

Отдел пропаганды ГИБДД сообщает, что шофёр ВАЗ-2105 наехал на пешехода во время, когда тот пересекал дорогу на зелёный сигнал светофора. 35-летняя местная жительница попала в Городскую больницу №1 с разнообразными травмами.

Сотрудники дорожной полиции выяснили, что водитель ранее был обвинен в вождении в нетрезвом виде, а после — за рецидив. После аварии тагильчанин отказался проходить процедуру проверки на алкотестере.

На виновника произошедшего составлено 3 административных материала: за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения, за проезд на красный сигнал светофора и за выезд на встречку.

Жительница Нижнего Тагила рассказала редакции TagilCity.ru, что на Алтайской сложилась неблагоприятная для соблюдения ПДД обстановка.

У нас постоянно бегунки на Алтайке. Светофоров 4 штуки, лежачие, пешеходные, но все равно эти [недалекие люди] перебегают. А там ещё садик, школа — так они с отпрысками бегают ещё.
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
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