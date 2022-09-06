Женщина пострадала от пьяного водителя в ДТП на Алтайке в Нижнем Тагиле

Отдел пропаганды ГИБДД сообщает, что шофёр ВАЗ-2105 наехал на пешехода во время, когда тот пересекал дорогу на зелёный сигнал светофора. 35-летняя местная жительница попала в Городскую больницу №1 с разнообразными травмами.
Сотрудники дорожной полиции выяснили, что водитель ранее был обвинен в вождении в нетрезвом виде, а после — за рецидив. После аварии тагильчанин отказался проходить процедуру проверки на алкотестере.
На виновника произошедшего составлено 3 административных материала: за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения, за проезд на красный сигнал светофора и за выезд на встречку.
Жительница Нижнего Тагила рассказала редакции TagilCity.ru, что на Алтайской сложилась неблагоприятная для соблюдения ПДД обстановка.
У нас постоянно бегунки на Алтайке. Светофоров 4 штуки, лежачие, пешеходные, но все равно эти [недалекие люди] перебегают. А там ещё садик, школа — так они с отпрысками бегают ещё.