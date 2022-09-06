Женщина пострадала от пьяного водителя в ДТП на Алтайке в Нижнем Тагиле

Отдел пропаганды ГИБДД сообщает, что шофёр ВАЗ-2105 наехал на пешехода во время, когда тот пересекал дорогу на зелёный сигнал светофора. 35-летняя местная жительница попала в Городскую больницу №1 с разнообразными травмами.