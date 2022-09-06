Житель Омской области нашел в лесу гранату времен Второй мировой войны

На место оперативно прибыли представители ОМОНа. Они установили, что граната была британского производства, сообщают «Новые известия» со ссылкой на пресс-службу местной Росгвардии.
Это ручная осколочная граната под названием «Миллса». Ее обезвредили и утилизировали.
Ранее, весной, во время реконструкции стадиона под Калининградом нашли снаряды времен Великой Отечественной войны, находящиеся на различной глубине.
При этом на протяжении многих лет на этом стадионе занимались спортом местные жители. Никто не успел пострадать.