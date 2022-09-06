Жителя Омской области с одной ногой отказались обслуживать в ресторане

25 августа у супруги маломобильного гражданина Константина был день рождения. Она пришли для его празднования в ночь с 27 на 28 августа в ресторан Mishkin & Mishkin. Но администратор ресторана не пропустила Костю в зал из-за его инвалидности. Об этом семья сообщила изданию NGS55.RU.
В тот день супруга Константина Александра устроила себе фотосессию, а потом пришла в кафе, где ждала супруга. Мужчина приехал на такси, жена его встретила, и они отправились внутрь.
Я хотел заплатить за вход, как вдруг администратор отказалась меня пропускать. Она мне говорит: «Извините, на костылях нельзя. Там много пьяных людей, мы не можем обеспечить вам безопасность, поэтому не будем брать на себя такую ответственность», — рассказал Константин.
Супруги предложили им написать письменное заявление, что берут всю ответственность на себя, но им отказали.
Мужчина обратился в полицию, а его жена написала отзыв о заведении. В пресс-службе УМВД России по Омской области отметили, что проводится проверка.