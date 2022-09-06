TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Жителя Омской области с одной ногой отказались обслуживать в ресторане

Сегодня, 14:31
Фото: 1MI
Омича без ноги не обслужили в ресторане на день рождения жены.

25 августа у супруги маломобильного гражданина Константина был день рождения. Она пришли для его празднования в ночь с 27 на 28 августа в ресторан Mishkin & Mishkin. Но администратор ресторана не пропустила Костю в зал из-за его инвалидности. Об этом семья сообщила изданию NGS55.RU.

В тот день супруга Константина Александра устроила себе фотосессию, а потом пришла в кафе, где ждала супруга. Мужчина приехал на такси, жена его встретила, и они отправились внутрь. 

Я хотел заплатить за вход, как вдруг администратор отказалась меня пропускать. Она мне говорит: «Извините, на костылях нельзя. Там много пьяных людей, мы не можем обеспечить вам безопасность, поэтому не будем брать на себя такую ответственность», — рассказал Константин.

Супруги предложили им написать письменное заявление, что берут всю ответственность на себя, но им отказали.  

Мужчина обратился в полицию, а его жена написала отзыв о заведении. В пресс-службе УМВД России по Омской области отметили, что проводится проверка. 

Читайте также:
Тагильчанин пожаловался на бизнесменов, игнорирующих пандусы для инвалидов
#Общество#Ресторан#Инвалид#Отказ#Елена Озерова
Подпишитесь
Частые выбросы и чистка пруда. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:26
Экс-начальник ГИБДД Тагила Анатолий Чернов пытается оспорить срок в кассационном суде
Сегодня, 14:23
Петь гимн и чествовать флаг России начали школьники Нижнего Тагила
Вчера, 16:55
В тагильской больнице №1 найдены нарушения при использовании субсидий
Вчера, 16:42
Пайщики гаражного кооператива незаконно срубили деревья на чужой земле в Тагиле
Вчера, 14:01
Тагильчанин обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за репоста в соцсетях
Вчера, 18:12