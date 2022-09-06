Жителя Омской области с одной ногой отказались обслуживать в ресторане

25 августа у супруги маломобильного гражданина Константина был день рождения. Она пришли для его празднования в ночь с 27 на 28 августа в ресторан Mishkin & Mishkin. Но администратор ресторана не пропустила Костю в зал из-за его инвалидности. Об этом семья сообщила изданию NGS55.RU.