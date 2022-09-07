Бой, госпиталь, инвалидная коляска. Рассказ тагильского бойца с Донбасса

Воевал тагильчанин в Донецке с августа 2014 года по май 2015-го. Был в ожесточенных боях («шесть часов сидели в окопе под обстрелом»), участвовал в зачистке аэропорта («били по диспетчерской вышке, так как заметили там отблеск оптики») и просто радовался мелочам («стакан кофе — момент счастья»). За участие в боях даже платили деньги «сначала в гривнах, потом в долларах, потом, когда часть стала уже регулярной, выдавали 15 тысяч рублей в месяц». Но Игорь говорит, что ехал на Донбасс не за деньгами, а по зову сердца.