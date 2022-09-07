Часть украинских беженцев перевезут из Нижнего Тагила в Екатеринбург

Редакции TagilCity.ru сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области, что закрытие ПВР производится в плановом порядке из-за снижения температуры, однако сроки переезда пока неизвестны. В отношении тех, кто успели обзавестись работой в Нижнем Тагиле, устроить детей в детсады и школы, вопросы будут решаться в индивидуальном порядке.