Часть украинских беженцев перевезут из Нижнего Тагила в Екатеринбург

Соответствующее решение приняло областное правительство. Заранее было известно о том, что ПВР на базе отдыха «Соловьиная роща» будет существовать до наступления холодов. На осеннее время для временного размещения в областном центре предоставят новое место размещения.
Редакции TagilCity.ru сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области, что закрытие ПВР производится в плановом порядке из-за снижения температуры, однако сроки переезда пока неизвестны. В отношении тех, кто успели обзавестись работой в Нижнем Тагиле, устроить детей в детсады и школы, вопросы будут решаться в индивидуальном порядке.
Всем гражданам, временно эвакуированным с Донбасса, продолжат оказывать необходимую поддержку, которую они получали на протяжении всех этих месяцев: речь идёт о помощи в устройстве на работу, определении детей в образовательные организации, медицинском обслуживании, — сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Напомним, что в «Соловьиную рощу» заселилось 45 беженцев из ЛНР, ДНР и Украины. Журналисты TagilCity.ru пообщались с вынужденными переселенцами и узнали о том, как живут люди в Нижнем Тагиле.
Условия жизни беженцев не остались без внимания главы города Владислава Пинаева и заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова. Чиновники приезжали на базу отдыха с инспекцией.
После переселения с Украины трём людям с медицинским образованием удалось обзавестись работой в Нижнем Тагиле. Их трудоустроят в Городскую больницу № 1 после подтверждения квалификации и прохождения дополнительного обучения.