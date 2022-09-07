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Часть украинских беженцев перевезут из Нижнего Тагила в Екатеринбург

Сегодня, 12:19
Фото: TagilCity.ru
Пункт временного размещения, основанный на летней базе отдыха «Соловьиная роща» в Нижнем Тагиле, расселяют. Часть беженцев перевезут в Екатеринбург. Те, кто уже нашёл работу или устроил детей в школы, продолжать жить и работать в Нижнем Тагиле.

Соответствующее решение приняло областное правительство. Заранее было известно о том, что ПВР на базе отдыха «Соловьиная роща» будет существовать до наступления холодов. На осеннее время для временного размещения в областном центре предоставят новое место размещения.

Редакции TagilCity.ru сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области, что закрытие ПВР производится в плановом порядке из-за снижения температуры, однако сроки переезда пока неизвестны. В отношении тех, кто успели обзавестись работой в Нижнем Тагиле, устроить детей в детсады и школы, вопросы будут решаться в индивидуальном порядке.

Всем гражданам, временно эвакуированным с Донбасса, продолжат оказывать необходимую поддержку, которую они получали на протяжении всех этих месяцев: речь идёт о помощи в устройстве на работу, определении детей в образовательные организации, медицинском обслуживании, — сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, что в «Соловьиную рощу» заселилось 45 беженцев из ЛНР, ДНР и Украины. Журналисты TagilCity.ru пообщались с вынужденными переселенцами и узнали о том, как живут люди в Нижнем Тагиле.

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Условия жизни беженцев не остались без внимания главы города Владислава Пинаева и заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова. Чиновники приезжали на базу отдыха с инспекцией.

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После переселения с Украины трём людям с медицинским образованием удалось обзавестись работой в Нижнем Тагиле. Их трудоустроят в Городскую больницу № 1 после подтверждения квалификации и прохождения дополнительного обучения.

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