Екатеринбуржцы пожаловались на густой пар из колодцев

Жители задались вопросом, почему вместо отоплений квартир энергетики греют улицу, или не случилась ли авария, пишет Е1.
Однако в теплосетевой компании волнения жителей разъяснили. Там сказали, что пар из колодцев – это явление считается нормой.
В вечернее и ночное время температура воздуха теперь снижается, становится прохладнее. В каналах тепловых сетей после прошедших дождей скопилась влага, - объяснили теплоэнергетики.
Также они добавили, что в настоящий момент идет постановка тепломагистрали на постоянную циркуляцию в зимнем режиме. Поток горячей воды к домам пока циркулируется. Такое явление жители смогут видеть еще максимум несколько дней.