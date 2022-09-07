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Екатеринбуржцы пожаловались на густой пар из колодцев

Сегодня, 09:57
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга заметили, что в разных районах города из колодцев виднеется пар. Это произошло после резкого похолодания.

Жители задались вопросом, почему вместо отоплений квартир энергетики греют улицу, или не случилась ли авария, пишет Е1.

Однако в теплосетевой компании волнения жителей разъяснили. Там сказали, что пар из колодцев – это явление считается нормой.

В вечернее и ночное время температура воздуха теперь снижается, становится прохладнее. В каналах тепловых сетей после прошедших дождей скопилась влага, - объяснили теплоэнергетики.

Также они добавили, что в настоящий момент идет постановка тепломагистрали на постоянную циркуляцию в зимнем режиме. Поток горячей воды к домам пока циркулируется. Такое явление жители смогут видеть еще максимум несколько дней.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Люк#Колодец#Пар#Отопление
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