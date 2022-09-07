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Глава РЭО Буцаев рассказал о прошедшем российском экологическом форуме

7 сентября 15:59
Российский экологический оператор (РЭО) проведел одно из самых важных профильных мероприятий года – Российский экологический форум (РЭФ).

Как сообщает 360tv.ru, на площадке форума выступили представители государственного аппарата, предприниматели, эксперты отрасли, эковолонтеры и другие лица, интересующиеся актуальной экологической повесткой. В 2022 году попасть на форум смогли все желающие после прохождения регистрации.

Приоритетными темами мероприятия в этом году стали зеленые финансы и устойчивое развитие, расширенная ответственность производителей (РОП), инвестпроекты в отрасли, реформа обращения с отходами. Спикеры отчитались о промежуточных результатах реформы, обозначили самые сложные вопросы и разработали дальнейшую стратегию действий.

Глава публично-правовой компании “Российский экологический оператор” Денис Буцаев заявил, что Российский экологический форум является совершенно новым уровнем для взаимодействия всех участников отрасли обращения с ТКО в стране. На этой площадке эксперты получают возможность продуктивно обсудить болевые точки отрасли и сообща разработать их решение, своевременно предупредить появление новых проблем, представить полезные технические инновации, проговорить перспективы инвестирования в конкретные проекты. Конструктивное взаимодействие позволит вовлечь в совместную работу всех участников отрасли и, таким образом, укрепить связи между ними.

Стоит отметить, что состоялся уже второй по счету форум. Основным событием РЭФ-2021 являлась пленарная сессия, на которой выступали топ-спикеры отрасли: вице-премьер России Виктория Абрамченко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и гендиректор ППК “РЭО” Денис Буцаев.

Узнать всю информацию о предстоящем форуме можно на сайте https://reo.ru/ref2022

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