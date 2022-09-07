Глава РЭО Буцаев рассказал о прошедшем российском экологическом форуме

Глава публично-правовой компании “Российский экологический оператор” Денис Буцаев заявил, что Российский экологический форум является совершенно новым уровнем для взаимодействия всех участников отрасли обращения с ТКО в стране. На этой площадке эксперты получают возможность продуктивно обсудить болевые точки отрасли и сообща разработать их решение, своевременно предупредить появление новых проблем, представить полезные технические инновации, проговорить перспективы инвестирования в конкретные проекты. Конструктивное взаимодействие позволит вовлечь в совместную работу всех участников отрасли и, таким образом, укрепить связи между ними.