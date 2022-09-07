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«Хлеб из будущего» продается на Красном Камне в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:49
Фото: Инцидент Нижний Тагил
Хлеб с датой изготовления в будущем приобрела тагильчанка в магазине «Пятерочка» на Красном Камне. Покупку сделали накануне, 6 сентября.

Фотография «хлеба из будущего» стала распространяться в социальных сетях. На хлебобулочном изделии, произведённом «Тагилхлебом», на бирке стоит дата — 7.09.22.

Местные жители не удивлены сложившимся положением дел. Они заявляют, что подобное происходит на протяжении многих лет.

Лет двадцать уже такое бывает. Не первый раз, — пишет Александр К. в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Другие с юмором отнеслись к ситуации.

Скажите спасибо, что не из прошлого! — Ирина К.
Фото: Инцидент Нижний Тагил

Ранее в Режевском тракте перевернулась фура, груженная хлебом завода «Реж-Хлеб». Поддоны разлетелись по всей дороге и образовали пробку.

Грузовик с хлебом перевернулся на свердловской трассе
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#Эксклюзив#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Красный камень#Пятерочка#Хлеб#Покупка
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