«Хлеб из будущего» продается на Красном Камне в Нижнем Тагиле

Фотография «хлеба из будущего» стала распространяться в социальных сетях. На хлебобулочном изделии, произведённом «Тагилхлебом», на бирке стоит дата — 7.09.22.
Местные жители не удивлены сложившимся положением дел. Они заявляют, что подобное происходит на протяжении многих лет.
Лет двадцать уже такое бывает. Не первый раз, — пишет Александр К. в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Другие с юмором отнеслись к ситуации.
Скажите спасибо, что не из прошлого! — Ирина К.
Ранее в Режевском тракте перевернулась фура, груженная хлебом завода «Реж-Хлеб». Поддоны разлетелись по всей дороге и образовали пробку.