TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Из эфира «Встречи выпускников КВН» в Екатеринбурге вырезали шутку про Соловьева

Сегодня, 14:30
Фото: 1MI
В снятом 15 июля в Екатеринбурге выпуске «Встречи выпускников КВН» вырезали шутку про телеведущего Владимира Соловьева. Ему продемонстрировали средний палец.

Из телеэфира «Первого канала» исчезло несколько шуток. Например, на стадии монтажа убрали юмористическую постановку от команды «Сборная Снежногорска», посвященную известному телеведущему.

КВН-щики пошутили во время конкурса «Импровизация», когда на сцену зашёл член жюри из «Уральских пельменей» Андрей Рожков. Было задумано, что шутник в образе среднего пальца должен был в юмористической форме ответить на вопрос «ходят и ходят, проститутки, наркоманы. А ты куда?» следующим образом: «Мы хотели Соловьеву от всех екатеринбуржцев привет передать».

На съемках после этой сцены Валдис Пельш возгласил, что «после такого успеха никто больше пытаться не будет», а присутствующие зрители стали смеяться и аплодировать. Цензура убрала сценку, а фразу ведущего адресовали другому человеку — Ксении Корневой. Также финальный выпуск лишился оплошности Пельша: тот неправильно произнёс фамилию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, пишет Ура.ру.

Глава Свердловской области анонсировал показ выпуска КВН
Узнать подробнее
#Анна Варнакина#Общество#Екатеринбург#Евгений Куйвашев#КВН#Первый канал#Телешоу
Подпишитесь
Металлорамки и Росгвардия: как защищают от терроризма школы и детсады Тагила
Вчера, 21:27
Вечерние группы в детсадах откроют для детей работников УВЗ в Тагиле
Вчера, 15:43
На перья от дохлых птиц в питьевой воде жалуются жители Большой Лаи под Тагилом
Вчера, 18:31
«Хлеб из будущего» продается на Красном Камне в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:49
Пайщики гаражного кооператива незаконно срубили деревья на чужой земле в Тагиле
5 сентября, 14:01
Экс-начальник ГИБДД Тагила Анатолий Чернов пытается оспорить срок в кассационном суде
Вчера, 14:23