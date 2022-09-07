Из эфира «Встречи выпускников КВН» в Екатеринбурге вырезали шутку про Соловьева

КВН-щики пошутили во время конкурса «Импровизация», когда на сцену зашёл член жюри из «Уральских пельменей» Андрей Рожков. Было задумано, что шутник в образе среднего пальца должен был в юмористической форме ответить на вопрос «ходят и ходят, проститутки, наркоманы. А ты куда?» следующим образом: «Мы хотели Соловьеву от всех екатеринбуржцев привет передать».