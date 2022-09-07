Из эфира «Встречи выпускников КВН» в Екатеринбурге вырезали шутку про Соловьева

Из телеэфира «Первого канала» исчезло несколько шуток. Например, на стадии монтажа убрали юмористическую постановку от команды «Сборная Снежногорска», посвященную известному телеведущему.
КВН-щики пошутили во время конкурса «Импровизация», когда на сцену зашёл член жюри из «Уральских пельменей» Андрей Рожков. Было задумано, что шутник в образе среднего пальца должен был в юмористической форме ответить на вопрос «ходят и ходят, проститутки, наркоманы. А ты куда?» следующим образом: «Мы хотели Соловьеву от всех екатеринбуржцев привет передать».
На съемках после этой сцены Валдис Пельш возгласил, что «после такого успеха никто больше пытаться не будет», а присутствующие зрители стали смеяться и аплодировать. Цензура убрала сценку, а фразу ведущего адресовали другому человеку — Ксении Корневой. Также финальный выпуск лишился оплошности Пельша: тот неправильно произнёс фамилию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, пишет Ура.ру.