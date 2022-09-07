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Из-за червяка в борще в школьной столовой начата проверка в Реже

Сегодня, 17:42
Фото: "Подслушано Реж" ВКонтакте
Проверку по поводу ненадлежащей организации питания детей организовала прокуратура Режа в школе № 10 после того, как учащиеся заявили, что в борще плавал червяк.

В проверочных мероприятиях также будут участвовать специалисты Роспотребнадзора. Ведомства выяснят, как именно организовано питание учащихся и соответствует ли санитарным нормам.

Если в образовательном учреждении или у поставщика еды выявят нарушения, то по результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, информация о том, что в супе ученик обнаружил червяка, появилась накануне в одном из пабликов Режа ВКонтакте.

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#Евгения Сафина#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Прокуратура#Столовая#Школа#Проверка#Питание
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