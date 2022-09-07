Из-за червяка в борще в школьной столовой начата проверка в Реже

В проверочных мероприятиях также будут участвовать специалисты Роспотребнадзора. Ведомства выяснят, как именно организовано питание учащихся и соответствует ли санитарным нормам.
Если в образовательном учреждении или у поставщика еды выявят нарушения, то по результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Напомним, информация о том, что в супе ученик обнаружил червяка, появилась накануне в одном из пабликов Режа ВКонтакте.