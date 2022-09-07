Качество воды в колодцах и родниках Нижнего Тагила исследует фирма из Челябинска

Фирма снизила цену контракта почти на 65%, с 900 тысяч рублей до 325 тысяч, и стала победителем. Работы будут проводиться с 3 октября до 1 декабря 2022 года. Заказчиком аукциона выступило МБУ «Служба экологической безопасности» Нижнего Тагила.