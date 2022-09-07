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Качество воды в колодцах и родниках Нижнего Тагила исследует фирма из Челябинска

Сегодня, 17:05
Фото: 1MI
Тендер на лабораторные исследования воды в 160 колодцах и родниках Нижнего Тагила и близлежащих поселках выиграло ООО «Уралстройлаб» из Челябинска.

Фирма снизила цену контракта почти на 65%, с 900 тысяч рублей до 325 тысяч, и стала победителем. Работы будут проводиться с 3 октября до 1 декабря 2022 года. Заказчиком аукциона выступило МБУ «Служба экологической безопасности» Нижнего Тагила.

Из всех 160 источников нецентрализованного водоснабжения необходимо взять пробы по каждому из 17 показателей. Специалисты будут исследовать воду на запах, мутность, жесткость, наличие колифагов и бактерий, примесей марганца, железа и другие показатели.

Результаты исследования подрядчик должен доставить заказчику, на устранение претензий по гарантии выделятся срок в 10 дней.

ООО «Уралстройлаб» зарегистрировано в Челябинске в 2011 году, директором является Илья Багайчук. Компания занимается лабораторными испытаниями для нужд промышленного и гражданского строительства. За время работы фирма была поставщиком в 386 госконтрактах на сумму 167,3 миллиона рублей.

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