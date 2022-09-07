Лучших садоводов Нижнего Тагила наградил глава города Владислав Пинаев

День садоводов отмечается в Нижнем Тагиле уже 22 года. С 2000 года были награждены 357 садоводов и 156 председателей садоводческих товариществ.
В этом году лучшими стали садовое некоммерческое товарищество № 15 «Леба», товарищество № 17 «Уралвагонзавод» и потребительский кооператив «Северный-3». Награды и подарки получили председатели Иван Орлов, Владимир Сирин и Игорь Яровиков, сообщает пресс-служба администрации города.
Также Владислав Пинаев вручил дипломы 21 садоводу, которые смогли вырастить в Нижнем Тагиле даже дыни, виноград и арбузы. Глава города отметил инициативность присутствующих и пожелал им реализации всех идей.
Назвать вас садоводами-любителями просто язык не поворачивается. Настоящие профессионалы! — сказал мэр.