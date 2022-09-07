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Лучших садоводов Нижнего Тагила наградил глава города Владислав Пинаев

Сегодня, 18:23
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле подведены итоги конкурсов «Лучшее садоводческое товарищество» и «Лучший садовый участок». Победителей наградил глава города Владислав Пинаев.

День садоводов отмечается в Нижнем Тагиле уже 22 года. С 2000 года были награждены 357 садоводов и 156 председателей садоводческих товариществ.

В этом году лучшими стали садовое некоммерческое товарищество № 15 «Леба», товарищество № 17 «Уралвагонзавод» и потребительский кооператив «Северный-3». Награды и подарки получили председатели Иван Орлов, Владимир Сирин и Игорь Яровиков, сообщает пресс-служба администрации города.

Также Владислав Пинаев вручил дипломы 21 садоводу, которые смогли вырастить в Нижнем Тагиле даже дыни, виноград и арбузы. Глава города отметил инициативность присутствующих и пожелал им реализации всех идей.

Назвать вас садоводами-любителями просто язык не поворачивается. Настоящие профессионалы! — сказал мэр. 
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Лучшие трудовые отряды Нижнего Тагила наградил мэр Владислав Пинаев
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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Награждение#Садоводы
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