Минеева ответила на вопросы о ситуации по уголовному давлению на бизнес на ВЭФ 2022

Она заявила, что в ситуации, когда СИЗО переполнены на 24%, бизнесменов следовало бы отправлять под домашний арест.
Как сообщает 56orb.ru, эта и другие проблемы были вынесены на обсуждение, в котором участвовали генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников, статс-секретарь — заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Гузнов, президент «Опоры России» Александр Калинин и прочие эксперты отрасли.
В качестве модератора сессии на мероприятии присутствовал председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев.
В течение прошлого года к столичному бизнес-омбудсмену поступило 5,3 тысячи обращений. Возросшее число заявителей показывает, что предприниматели начали верить в то, что им удастся добиться защиты. Такое мнение сложилось у сотен предпринимателей, с которыми бизнес-омбудсмен смогла пообщаться в рамках личных приемов прокуроров административных округов.
Шестьсот письменных обращений поступило в прокуратуру за последние три года.
По резонансным столичным делам уже удалось привлечь к ответственности 50 должностных лиц. Это означает, что для владельцев бизнеса уже изменена мера пресечения, а их компании и рабочие места не пострадали, подчеркнула минеева.
Сославшись на Общественную наблюдательную комиссию Москвы, Татьяна Минеева заявила, что около 15% граждан от общего количества размещенных в следственных изоляторах столицы являются предпринимателями.
Московский бизнес-омбудсмен считает необходимым внедрить следующие две инициативы. Первая — предоставление гарантий от банка при применении меры пресечения, так как пока бизнесмены не могут вести работу, пребывая под домашним арестом. Вторая — проводить свидания с семьей без согласования со следователем.
Минеева назвала такие шаги гуманизацией уголовного законодательства и отметила, что предстоит сделать еще много работы.
Татьяна Минеева написала книгу-пособие «Как дружить с государством». Пять с лишним лет чиновница также руководит одноименным общественным проектом, целью которого является помощь стартапам, чтобы они смогли правильно взаимодействовать с государственными структурами, получать от них поддержку для расширения бизнеса.
Минеева — кандидат экономических наук, председатель общественного совета при департаменте образования столицы, член общественно-делового совета по нацпроекту «Образование», учредитель благотворительного фонда «Нужны друг другу», член Общественной палаты Подмосковья. Она занимает пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве почти 3,5 года.