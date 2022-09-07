Минеева ответила на вопросы о ситуации по уголовному давлению на бизнес на ВЭФ 2022

В течение прошлого года к столичному бизнес-омбудсмену поступило 5,3 тысячи обращений. Возросшее число заявителей показывает, что предприниматели начали верить в то, что им удастся добиться защиты. Такое мнение сложилось у сотен предпринимателей, с которыми бизнес-омбудсмен смогла пообщаться в рамках личных приемов прокуроров административных округов.