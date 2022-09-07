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На ЖБИ в Екатеринбурге мужчина обнимает маленьких девочек

Сегодня, 10:47
Фото: 1MI
Неизвестный гражданин обнимается с детьми на ЖБИ в Екатеринбурге. Это подтверждают записи с камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина подходит к ребенку, садится возле, о чем-то говорит или обнимает, после чего они расходятся, пишет Е1.

Все это происходит около магазина «Монетка». Среди примет мужчины: серый костюм с рюкзаком. Местные утверждают, что всем девочкам он говорит что-то вроде: «Не бойся, я не педофил». 

Работники «Монетки», уверены, что этот гражданин неадекватный. 

Предупредите своих детей! — сказано в сообщении сообщества «Наш ЖБИ».

Местные жители в комментариях уточняют, что адрес, по которому гуляет молодой человек - Новгородцевой, 13а.

Вчера забежал в магазин напротив этой «Монетки», орал как резаный, чтобы его не убивали, и кидался кирпичами в покупателей на улице. Еле из магазина вышвырнули, - описала еще одна женщина встречного мужчину.

Другая жительница утверждает, что он недавно в общественном транспорте плевался в людей и бил по стеклам.

В полиции рассказали, что уже проводят проверку и разыскивают мужчину. Всех, кто знает, как его найти, просят позвонить по тел. 356-42-02 или 102 (02).

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Дети#Ребенок#Педофил
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