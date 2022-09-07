На ЖБИ в Екатеринбурге мужчина обнимает маленьких девочек

На кадрах видно, как мужчина подходит к ребенку, садится возле, о чем-то говорит или обнимает, после чего они расходятся, пишет Е1.
Все это происходит около магазина «Монетка». Среди примет мужчины: серый костюм с рюкзаком. Местные утверждают, что всем девочкам он говорит что-то вроде: «Не бойся, я не педофил».
Работники «Монетки», уверены, что этот гражданин неадекватный.
Предупредите своих детей! — сказано в сообщении сообщества «Наш ЖБИ».
Местные жители в комментариях уточняют, что адрес, по которому гуляет молодой человек - Новгородцевой, 13а.
Вчера забежал в магазин напротив этой «Монетки», орал как резаный, чтобы его не убивали, и кидался кирпичами в покупателей на улице. Еле из магазина вышвырнули, - описала еще одна женщина встречного мужчину.
Другая жительница утверждает, что он недавно в общественном транспорте плевался в людей и бил по стеклам.
В полиции рассказали, что уже проводят проверку и разыскивают мужчину. Всех, кто знает, как его найти, просят позвонить по тел. 356-42-02 или 102 (02).