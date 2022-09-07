Новое футбольное поле торжественно открыто в Нижнем Тагиле

Корт был построен в 1972 году. Ему требовался ремонт. Поэтому было принято решение об обновлении тренировочной базы для занятий двух сотен юных футболистов и хоккеистов. В 2021 году строителями полностью было заменено покрытие площадки, сделана гидроизоляция, ограждения и освещение. Теперь на поле есть искусственное покрытие и современное оснащение, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
По словам педагога дополнительного образования по футболу и хоккею Виктора Старикова, дети в восторге от условий для занятий. Также на новом корту можно проводить соревнования. В ноябре текущего года уже планируются соревнования по мини-футболу. Владислав Пинаев отметил, что спортшкола «Мечта» уже зарекомендовала себя в качестве одного из лучших учреждений.
Во время открытия уже были проведены товарищеские матчи с родителями и детьми разных возрастов. Оба они завершились вничью.
Напомним, воспитанники спортшколы «Мечта» в Нижнем Тагиле 14 раз становились призерами всероссийского финала «Золотая шайба». За 50 лет существования клуба в нем тренировались более двух тысяч юных спортсменов.