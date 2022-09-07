Новое футбольное поле торжественно открыто в Нижнем Тагиле

По словам педагога дополнительного образования по футболу и хоккею Виктора Старикова, дети в восторге от условий для занятий. Также на новом корту можно проводить соревнования. В ноябре текущего года уже планируются соревнования по мини-футболу. Владислав Пинаев отметил, что спортшкола «Мечта» уже зарекомендовала себя в качестве одного из лучших учреждений.