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Новое футбольное поле торжественно открыто в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:05
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Участие в торжественном открытии футбольного поля с искусственным покрытием на площадке корта детско-юношеской спортивной школы «Мечта» принял глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Корт был построен в 1972 году. Ему требовался ремонт. Поэтому было принято решение об обновлении тренировочной базы для занятий двух сотен юных футболистов и хоккеистов. В 2021 году строителями полностью было заменено покрытие площадки, сделана гидроизоляция, ограждения и освещение. Теперь на поле есть искусственное покрытие и современное оснащение, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

По словам педагога дополнительного образования по футболу и хоккею Виктора Старикова, дети в восторге от условий для занятий. Также на новом корту можно проводить соревнования. В ноябре текущего года уже планируются соревнования по мини-футболу. Владислав Пинаев отметил, что спортшкола «Мечта» уже зарекомендовала себя в качестве одного из лучших учреждений.

Во время открытия уже были проведены товарищеские матчи с родителями и детьми разных возрастов. Оба они завершились вничью.

Напомним, воспитанники спортшколы «Мечта» в Нижнем Тагиле 14 раз становились призерами всероссийского финала «Золотая шайба». За 50 лет существования клуба в нем тренировались более двух тысяч юных спортсменов.

#Ирина Кирилова#Касается каждого#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Администрация#Корт#Открытие#Мероприятие
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