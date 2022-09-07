Под Краснотурьинском из отходов будут извлекать металлы

Оборудование было доставлено на площадку комплекса по обращению с ТКО в Краснотурьинском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба компании «Рифей».
Автоматические сепараторы установят над конвейером. Система будет выхватывать из потока отходов железные фрагменты весом до 30 кг, а потом направлять их в спецконтейнеры для вторсырья. Сепараторы создали в Калуге.
Мы сотрудничаем с российскими заводами, которые занимаются разработками для отрасли обращения с ТКО. Оборудование, которое закупается для комплекса в Краснотурьинском ГО имеет рекомендации не только производителей, но и предприятий, где оно уже эксплуатируется, - сказал исполнительный директор «Рифея» Федор Потапов.