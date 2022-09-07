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Премию Аммоса Черепанова получил учащийся тагильского лицея № 39

Сегодня, 18:48
Фото: 1MI
В 2022 году премией Аммоса Черепанова в Нижнем Тагиле награжден учащийся лицея № 39 Петр Антропович. Всего на звание победителя претендовали 10 школьников.

Премия Аммоса Черепанова вручается ежегодно в Нижнем Тагиле учащимся, добившимся особых успехов в техническом творчестве. Школьники получают по 25 тысяч рублей.

В этом году награды удостоился Петр Антропович — кандидат в мастера спорта по судомодельному спорту. Занимается школьник на городской станции юных техников, 53 раза он становился призером и победителем различных конкурсов. Также Петр участвует в различных соревнованиях, в том числе в составе Свердловской области.

Хочу поблагодарить преподавателей и родителей, которые воспитали таких талантливых детей, — отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

После мероприятия присутствующие школьники показали главе города свои изобретения и поделились своими достижениями, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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