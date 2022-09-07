Премию Аммоса Черепанова получил учащийся тагильского лицея № 39

В этом году награды удостоился Петр Антропович — кандидат в мастера спорта по судомодельному спорту. Занимается школьник на городской станции юных техников, 53 раза он становился призером и победителем различных конкурсов. Также Петр участвует в различных соревнованиях, в том числе в составе Свердловской области.