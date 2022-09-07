Проверить питание в школах поручил губернатор Евгений Куйвашев после инцидента в Реже

По словам главы региона, в отношении подрядчика уже начата проверка, а министр образования Юрий Биктуганов вызван на проверку. Последний заявил, что комиссия отрабатывает каждую жалобу. Чаще всего, по словам Биктуганова, родители жалуются на маленькие порции, холодную или невкусную еду. Об этом Евгений Куйвашев рассказал в своем Telegram-канале.