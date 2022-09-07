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Проверить питание в школах поручил губернатор Евгений Куйвашев после инцидента в Реже

Сегодня, 19:57
Фото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил провести проверку качества питания школьников в учебных учреждениях после того, как в Реже ребенку на обед подали борщ с червяком.

По словам главы региона, в отношении подрядчика уже начата проверка, а министр образования Юрий Биктуганов вызван на проверку. Последний заявил, что комиссия отрабатывает каждую жалобу. Чаще всего, по словам Биктуганова, родители жалуются на маленькие порции, холодную или невкусную еду. Об этом Евгений Куйвашев рассказал в своем Telegram-канале.

Евгений Куйвашев также посетил лицей № 39 в Екатеринбурге и побывал в школьной столовой. Он похвалил обед, но заявил, что такая ситуация не в каждой школе. Поэтому он поручил министру взять питание в гимназии за основу.

Напомним, в школе № 10 в Реже также проводит проверку прокуратура. Специалисты выяснят, насколько соблюдается санитарно-эпидемиологическое законодательство со стороны подрядчика и образовательного учреждения.

Из-за червяка в борще в школьной столовой начата проверка в Реже
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#Ирина Кирилова#Новости УрФО#Екатеринбург#Дети#Столовая#Еда#Качество#Проверка#Евгений Куйвашев#Юрий Биктуганов
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