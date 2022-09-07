Проверить питание в школах поручил губернатор Евгений Куйвашев после инцидента в Реже

По словам главы региона, в отношении подрядчика уже начата проверка, а министр образования Юрий Биктуганов вызван на проверку. Последний заявил, что комиссия отрабатывает каждую жалобу. Чаще всего, по словам Биктуганова, родители жалуются на маленькие порции, холодную или невкусную еду. Об этом Евгений Куйвашев рассказал в своем Telegram-канале.
Евгений Куйвашев также посетил лицей № 39 в Екатеринбурге и побывал в школьной столовой. Он похвалил обед, но заявил, что такая ситуация не в каждой школе. Поэтому он поручил министру взять питание в гимназии за основу.
Напомним, в школе № 10 в Реже также проводит проверку прокуратура. Специалисты выяснят, насколько соблюдается санитарно-эпидемиологическое законодательство со стороны подрядчика и образовательного учреждения.