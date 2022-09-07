Стала известна дата открытия парка Металлургов в Нижнем Тагиле

Мэр города Владислав Пинаев рассказал, что перед стартом работы общественной территории «наводятся последние штрихи». На открытие первой очереди парка приглашаются все желающие. Реконструкция завершится 9 сентября в 17:00. Сейчас производится установка навесов и качелей.
Напомним, что реставрация парка происходит на финансирование нацпроекта «Жилье и городская среда». Она проходит в несколько стадий, первая прямо сейчас подходит к концу.
К нынешнему дню отстроены скейт-площадки, детские зоны, заасфальтированы дорожки. Недавно включился новый фонтан с ночной подсветкой. Его работу протестировали 18 августа и зафиксировали на видео, чем обрадовали горожан.