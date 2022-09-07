TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Стала известна дата открытия парка Металлургов в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:56
Фото: 1MI
Парк Металлургов в Нижнем Тагиле откроется 9 сентября в 17:00.

Мэр города Владислав Пинаев рассказал, что перед стартом работы общественной территории «наводятся последние штрихи». На открытие первой очереди парка приглашаются все желающие. Реконструкция завершится 9 сентября в 17:00. Сейчас производится установка навесов и качелей.

Напомним, что реставрация парка происходит на финансирование нацпроекта «Жилье и городская среда». Она проходит в несколько стадий, первая прямо сейчас подходит к концу.

К нынешнему дню отстроены скейт-площадки, детские зоны, заасфальтированы дорожки. Недавно включился новый фонтан с ночной подсветкой. Его работу протестировали 18 августа и зафиксировали на видео, чем обрадовали горожан.

Подсветку нового фонтана показали в парке Металлургов в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общество#Владислав Пинаев#Парк#Нацпроект#Фонтан#Открытие#Эксклюзив#Касается каждого
Подпишитесь
Металлорамки и Росгвардия: как защищают от терроризма школы и детсады Тагила
Вчера, 21:27
Вечерние группы в детсадах откроют для детей работников УВЗ в Тагиле
Вчера, 15:43
На перья от дохлых птиц в питьевой воде жалуются жители Большой Лаи под Тагилом
Вчера, 18:31
«Хлеб из будущего» продается на Красном Камне в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:49
Пайщики гаражного кооператива незаконно срубили деревья на чужой земле в Тагиле
5 сентября, 14:01
Экс-начальник ГИБДД Тагила Анатолий Чернов пытается оспорить срок в кассационном суде
Вчера, 14:23